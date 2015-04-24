بالصور.. محافظ القاهرة يشهد احتفالية لاتفيا وأستونيا وليتوانيا بحديقة الأندلس‎

شهد الدكتور جلال مصطفي سعيد، محافظ القاهرة، احتفالية دول البلقان الثلاثة ( لاتفيا ، ليتوانيا ، استونيا )، بالعيد الوطني لهم ، وتولي لاتفيا رئاسة الاتحاد الأوروبي، والتي أقيمت مساء أمس، على ضفاف النيل بحديقة الأندلس التراثية وشارك في الاحتفالية السيدة إفينا سولكا، سفيرة لاتفيا، والسيد ساندر سون، سفير أستونيا، والسيد دانيوس جينفيسيوس، سفير ليتوانيا، وعدد من سفراء الدول الأوربية والعربية .

وسبق الاحتفالية مؤتمر صحفي لمحافظ القاهرة والسيدة إفينا سولكا، سفيرة لاتفيا بالقاهرة، ودكتور مهندس ياسر عاصم، استشاري تطوير حديقة الأندلس، وكوبري قصر النيل، تم خلاله الإعلان عن قيام حكومة لاتفيا بتطوير حديقة الأندلس وكوبري قصر النيل، واستخدام أحدث نظم الإنارة البانورامية من خلال أضواء مميزة، وصديقة للبيئة مباشرة وغير مباشرة لإعطاء صورة جمالية للمكان ، وإعلان فوز مركز شباب باب الشعرية في المسابقة التي نظمتها سفارة لاتفيا بالتعاون مع المحافظة بين 6 من مراكز شباب القاهرة المحيطة بمنطقة وسط المدينة، وهم ( عابدين ، الحبانية ، زينهم ، السيدة زينب بولاق ، باب الشعرية )، في مجالات الحفاظ على البيئة داخل المركز وخارجه، وذلك لتحفيز شبابنا على المنافسة والانسجام مع البيئة المحيطة بزيادة الوعي بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة وخلق روح المنافسة بينهم .

وأعرب المحافظ في كلمته عن تمنياته الطيبة بالإنابة عن نفسه وعن مواطني القاهرة لسفراء الدول الثلاثة بالتقدم والازدهار، وأطيب التهاني لجمهورية لاتفيا برئاسة الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت من يناير الماضي وتستمر حتى نهاية شهر يونيو القادم، مؤكدًا على عمق علاقات التعاون بين البلدين .

وقد تضمن الحفل تقديم عدة فقرات فنية لمجموعة من الفرق العالمية .