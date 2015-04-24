الصحة : ارتفاع عدد “مصابي تسمم الشرقية” لـ 355 .. وعدوي يتفقد حالة المصابين

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن غرفة الأزمات بوزارة الصحة تلقت تقارير بارتفاع عدد حالات الإشتباه بالتسمم إلى 355 مواطنًا بقرى ومدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية وتم نقل 141 حالة لمستشفى الإبراهيمية المركزى، و150 لههيا المركزى، و44 لديرب نجم المركزى، و20 لأبو كبير المركزى.

وأضاف أن المصابون يعانون من قيء وتقلصات معدية وإسهال خرج منهم أربعون حالة “خروج تحسن” ومازالت بقية الحالات تتلقى العلاج بمستشفيات وزارة الصحة.

ووصل منذ قليل الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الى محافظة الشرقية لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والإشراف على تلقيهم العلاج .

وكان عدوي قد أمر فور إبلاغه بالحادث بإرسال فريق من الطب الوقائي بالوزارة وفريق من الرصد البيئي إلى محافظة الشرقية واخذ عينات من مياه الشرب وارسالها الي المعامل المركزية لتحليلها بالإضافة لتحليل عينات من قيء المصابين كما أصدر تعليماته بالدفع بعشرين سيارة إسعاف ورفع درجة الإستعداد بمستشفيات الإبراهيمية – ههيا- ابو كبير- ديرب نجم – الاحرار بمحافظة الشرقية.