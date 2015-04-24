في النسخة السنوية الثالثة من مؤشر السعادة.. السويسريون أسعد شعوب العالم والسوريون الأتعس

كشف استطلاع للأمم المتحدة عن أن سويسرا، موطن الساعات والجبال والشوكولاتة، هي أيضاً موطن أسعد شعوب العالم، تلتها كل من آيسلندا والدنمارك والنرويج وكندا، فيما جاءت في مؤخرة القائمة شعوب توغو وبورندي وبينين ورواندا وسوريا.

وبحسب موقع “24″ الإماراتي، ذكر الاستطلاع أن سويسرا تصدرت النسخة السنوية الثالثة من مؤشر السعادة العالمي الذي تعده شبكة “حلول التنمية المستدامة”، إحدى المبادرات التي تشرف عليها الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الاستطلاع شمل 158 بلداً، ويهدف التأثير على سياسات الحكومات.

وتعتمد الدراسة في تصنيف الدول على الاستطلاعات التي تجريها مؤسسة “غالوب”، وتأخذ بنظر الاعتبار عوامل متغيرة كثيرة منها الناتج الاقتصادي الإجمالي لكل شخص من سكان كل بلد، وطول العمر، ومستويات الفساد والحريات الاجتماعية.

وجاء في التقرير أن “السعادة أصبح ينظر إليها بشكل متزايد باعتبارها المعيار الحقيقي للتقدم الاجتماعي وهدف السياسات العامة”، فيما “يستخدم عدد متزايد من الحكومات المحلية والوطنية المعلومات والأبحاث التي تعنى بالسعادة في سعيها لبلورة سياسات تتيح لسكانها التمتع بحياة أفضل”.

يذكر أن شبكة حلول التنمية المستدامة تضم أكاديميين ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال من القطاع الخاص، وكانت أسست عام 2012.