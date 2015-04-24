احذر التنفس من الفم يعرضك للإصابة بالتهابات الحلق

يعانى بعض الأشخاص من استخدام الفم فى عملية التنفس بدلا من الأنف، وهذا بسبب الاعتياد على هذه الطريقة فى التنفس أو بسبب مشكلة مرضية.

يقول الدكتور سمير فتحى الأشقر أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إن من العادات السيئة التى قد يتبعها البعض أثناء التنفس هو استخدام الفم بدلا من الأنف، وهذا يتسبب فى زيادة نسبة الإصابة بالتهابات الحلق، نتيجة لدخول بعض أنواع من البكتيريا الضارة للفم.

وأضاف د. سمير، أن التنفس من الفم المزمن، عند الأطفال ينتج عنه أن الشفاة العليا تصغر فى الحجم ويزداد تقعر الحلق، مما يتطلب إجراء عمليات تقويم للأطفال حتى يتم التنفس بشكل جيد من الأنف بدلا من الفم.

ويوصى د.سمير فتحى الأشقر، بضرورة علاج أى مشكلة تعيق التنفس من الفم، كانسداد الأنف أو غلق ممرات الجيوب الأنفية وذلك لتجنب التهابات الحلق .