أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احذر التنفس من الفم يعرضك للإصابة بالتهابات الحلق

Google+ Print
احذر التنفس من الفم يعرضك للإصابة بالتهابات الحلق احذر التنفس من الفم يعرضك للإصابة بالتهابات الحلق
يعانى بعض الأشخاص من استخدام الفم فى عملية التنفس بدلا من الأنف، وهذا بسبب الاعتياد على هذه الطريقة فى التنفس أو بسبب مشكلة مرضية.

يقول الدكتور سمير فتحى الأشقر أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إن من العادات السيئة التى قد يتبعها البعض أثناء التنفس هو استخدام الفم بدلا من الأنف، وهذا يتسبب فى زيادة نسبة الإصابة بالتهابات الحلق، نتيجة لدخول بعض أنواع من البكتيريا الضارة للفم.

وأضاف د. سمير، أن التنفس من الفم المزمن، عند الأطفال ينتج عنه أن الشفاة العليا تصغر فى الحجم ويزداد تقعر الحلق، مما يتطلب إجراء عمليات تقويم للأطفال حتى يتم التنفس بشكل جيد من الأنف بدلا من الفم.

ويوصى د.سمير فتحى الأشقر، بضرورة علاج أى مشكلة تعيق التنفس من الفم، كانسداد الأنف أو غلق ممرات الجيوب الأنفية وذلك لتجنب التهابات الحلق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365