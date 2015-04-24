احمى طفلك من الجفاف والتشنجات فى الصيف بشرب المياه

أهمية تناول الطفل المياه

كثير من الأمهات يجهلن أهمية شرب الأطفال للمياه خاصة فى فصل الصيف لحمايته من الجفاف والأمراض.>وحول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفا، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إنه يجب على الأمهات الاهتمام بشرب الأطفال للمياه بدءًا من عمر شهر خاصة فى حالة ارتفاع درجة حرارة الجو.

وتستكمل قائلة: "المياه تمثل نسبة 70% من وزن الطفل، كما أنها مهمة للطفل نظرًا لأنها المسئولة عن حدوث التفاعل بالجسم.

الأضرار الصحية لقلة تناول الأطفال المياه

>وتتابع د. نهى قائلة: "هناك بعض الأضرار التى تصيب الأطفال حال عدم تناولهم المياه وأهمها:>1) تؤدى لتعرض الطفل لحدوث جفاف نظرًا لأنه يفقد كمية كبيرة من السوائل الموجودة بالجسم من خلال التعرق.

2)قلة المياه تساهم فى ارتفاع نسبة الصوديوم بجسم الطفل ما يجعله أكثر عرضة لحدوث تشنجات نتيجة قلة المياه وبالتالى تؤثر على خلايا المخ.

أهم النصائح والإرشادات الضرورية الذى ينبغى على المرأة مراعاتها

>لذلك تنصح د. نهى قائلة: "يجب على الأمهات مراعاة الاهتمام بتناول طفلها المياه بصورة كافية من خلال إعطائه بعض السوائل والعصائر الطبيعة خاصة بفصل الصيف لتعويض طفلها بالأملاح المعدنية الذى يفقدها عند العرق للتفادى تعرضه للجفاف".