خطوات لتخصيص مساحة المنزل للعمل

تهوى بعض ربات البيوت ممارسة نشاط في المنزل يسمح لهن بالاسترزاق، كالخياطة، أو تأمين طلبات المأكولات الخارجية، أو مشاريع التجارة الصغيرة... فيخصّصن مساحة معيّنة ضمن مساكنهن لهذه الغاية.

"سيدتي نت" يطلع من مهندسة الديكور هند حجازي على بعض المقترحات في هذا الإطار:

* عند الحاجة إلى بناء ملحق خارجي في الحديقة للبيع والشراء، يجب اعتماد الخطوات الآتية:

- تحديد المساحة المرغوبة.

- دراسة متطلبات المكان من مدخل منفصل عن ذاك الرئيس للمنزل وممرّ يسهل التنقل بين المبنيين وصالة استقبال وصالة عرض للمنتج ودورة ماء ومطبخ صغير للخدمة السريعة وغرفة للعاملات مع مرفقاتها.

* أما عند الرغبة بتخصيص جزء من مبنى السكن لهذه الغاية، فلا بد من توفر الشروط الآتية:

- أن يكون المكان بعيداً عن مجلس العائلة وغرف النوم.

- ألا يؤثر المكان على حركة سكان المنزل.

- أن يخصّص مدخل خارجي جانبي منفصل عن الرئيس له.

- أن يكون ديكور المكان متناسقاً مع الديكور العام للمنزل، لناحيتي الطراز والألوان.

ثمة نصائح عامّة لا بد من اتباعها، أهمها:

1- يستحسن أن يكون هذا المكان قريباً من غرفة الحارس لمعرفة الداخل والخارج؛ لأنَّ البناء عبارة عن مبنى خاص.

2- إن كان المنزل يقع في شارع تجاري وتمتلك السيدة تصريحاً بمزاولة التجارة، يفضل تخصيص شاشة عرض للمنتجات.

3- الاكتفاء بعدد محدود من الأثاث والمفروشات لهذه المساحة.

4- عدم المبالغة في التصميمات اللافتة لأنَّ ذلك يشتت عين الزائر عن المنتج.

5- الاهتمام بالإضاءة وتسليطها على المنتج.

6- انتقاء الألوان المريحة للمكان.

7- يفضل أن يوضح الديكور الهواية، فمثلاً: إن كانت الهواية تشمل الخياطة يفضّل أن تضع السيدة بصمتها الخاصة على الستائر أو وسائد الأرائك.. وذلك لإبهار الزائر وإشعاره بأنَّه في مكان بديع، علماً أن ما تقدّم يعدّ نوعاً من أنواع الترويج للمنتج.

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