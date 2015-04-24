الجيش يشارك في انتشال”ناقلة الفوسفات” الغارقة بمياه النيل بقنا

واصلت قوات المسلحة والجهات المعنية من جهودها لإنتشال الناقلة الغارقة بمياة النيل والمحملة بحمولة 500 طن فوسفات إثر اصطدامها بأحد أعمدة كوبرى دندرة العلوى.

ومن جانبه، أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا أن الجهود مستمرة لمحاولة إنتشال الناقلة الغارقة بمياه النيل والحمولة التى على متنها، موضحًا أنه بعد استخراج الحمولة سيتم تحميلها على 4 دفعات.

وأوضح أن إجمالى العينات التى تم سحبها من قبل شركة المياه بلغت 159 عينة و 112 عينة من قبل وزارة الصحة و 25 عينة من حماية النيل و 10 عينات من الشركة القابضة عينات عادية و 5 عينات لتحليل الأشعاعات، مشيًرا إلى أن جميع العينات أثبتت التحاليل سلبيتها وسلامتها من أى مواد ملوثة أو إشعاعات.

ومن ناحية أخرى، تفقد اللواء عادل عبدالعظيم أيوب مدير أمن قنا أعمال المسطحات المائية، لتقديم المساعدات اللازمة لمختلف الجهات التى تقوم بمحاولة انتشال الناقلة الغارقة.