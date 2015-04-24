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طالب يقتل عاملا طعنا بـ"مطواة" بسبب خلافات مالية فى طوخ بالقليوبية

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طالب يقتل عاملا طعنا بـ"مطواة" بسبب خلافات مالية فى طوخ بالقليوبية طالب يقتل عاملا طعنا بـ"مطواة" بسبب خلافات مالية فى طوخ بالقليوبية
طعن طالب عاملا عدة طعنات فى أنحاء جسده بمدينة طوخ بالقليوبية، ولقى مصرعه فور وصوله المستشفى، بسبب خلافات مالية بينهما.

تلقى المقدم صلاح عبد الفتاح، رئيس مباحث مركز طوخ، إشارة من مستشفى طوخ المركزى بوصول "سالم أيمن السيد عبدالخالق" 20 سنة، مصابا بتجمع هوائى بالغشاء البلورى المحيط بالرئة وجروح قطعية بالوجه ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة طالبا يدعى "سيد.ع" 16 سنة، حيث قام بالتعدى على القتيل بسلاح أبيض "مطواة" مُحدثًا إصابته التى أودت بحياته، وذلك لوجود خلافات مالية فيما بينهما.

وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استهداف المتهم بعدة أكمنة ثابتة ومتحركة حيث تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم "3" أحوال المركز، وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365