ضبط نجار وسائق احتجزا طالبا لإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالقليوبية

ألقت مباحث قسم الخصوص بالقليوبية القبض على نجار مسلح وسائق لقيامهما باستدراج طالب واحتجازه وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة وسرقة مبلغ مالى منه وهاتفه المحمول.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير الأمن بلاغًا من "محمد فرج الدمرادش فرج" 26 سنة، طالب جامعى بقيام كل من "أحمد.ع" 29 سنة، نجار مسلح، و"محمود.ف" 26 سنة، سائق، باستدراجه لمعرفتهما به واحتجازه لمدة يومين وإكراهه على التوقيع على عدة إيصالات أمانة وسرقة مبلغ مالى قدره "1500" جنيه، وهاتف محمول .

توصلت التحريات إلى وجود علاقة صداقة بين المتهمين والمجنى عليه، وأن حقيقة الواقعة ترجع إلى قيام المجنى عليه بالتلفظ على عمه المتهم الثانى مما آثار حفيظة المتهمين لارتكاب الواقعة.

تم استهداف المتهمين وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما وبحوزة الأول سلاح أبيض "مطواة"، وبحوزة الثانى الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وأقرا بالتخلص من الإيصالات بتمزيقها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم "2198" إدارى قسم الخصوص، لسنة "2015"، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.