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القبض على 9 من عناصر الإخوان بحوزتهم دوائر كهربائية بالشرقية

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القبض على 9 من عناصر الإخوان بحوزتهم دوائر كهربائية بالشرقية القبض على 9 من عناصر الإخوان بحوزتهم دوائر كهربائية بالشرقية
ألقت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى بالشرقية، اليوم الجمعة، القبض على 9 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وبحوزتهم مجموعة من الدوائر الكهربائية.

تلقى اللواء مليجى فتوح، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عاطف مهران، مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ضبط كل من "محمد ح م ع" 33 سنة فنى كهرباء ومقيم ثان الزقازيق، و"مجدى ال م" 55 سنة مدير إدارة مشروع المحاجر ومقيم مركز الزقازيق، و"رضا ال م س" 52 سنة مشرف نشاط بالتربية والتعليم ومقيم "مركز الزقازيق، و"محمد س ح" 41 سنة مدرس ومقيم الأشراف مركز الزقازيق، و"وائل م ع" 33 سنة مدرس ومقيم شرويدة مركز الزقازيق.

كما تم ضبط كل من "بلال ام" 23 سنة طالب بمعهد تكنولوجيا العاشر ومقيم مركز فاقوس، و"محمد إ ع" 23 سنة طالب بمعهد تكنولوجيا العاشر ومقيم مركز فاقوس، و"محمد ا س" 23 سنة طالب بمعهد تكنولوجيا العاشر ومقيم الصالحية القديمة مركز فاقوس وبحوزتهم مجموعة من الدوائر الكهربائية وهيكل عدد(2) سيارة صغيرة 20 سم × 30 سم وريمود كنترول.

وتم ضبط "أحمد م م" 33 سنة حلوانى ومقيم بندر أبوكبير، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3771/2014 جنايات أبوكبير، وجارى عرضهم على النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365