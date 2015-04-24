القبض على راكبين بمطار القاهرة حاولا تهريب 66 ألف دولار داخل "الشراب"

ألقت سلطات مطار القاهرة اليوم الجمعة القبض على راكبين حاولا تهريب 66 ألف دولار داخل "شرابيهما" لدى سفرهما إلى تركيا مما يخالف قانون انتقال النقد الأجنبى بصحبة الركاب وتم مصادرة الأموال وتحرير محضرين لهما وإحالتهما للنيابة.

صرح اللواء أيمن عبدالفتاح مدير إدارة التأمين بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط التركية رقم 691 والمتجهة إلى إسطنبول اشتبه الرائد علاء بكير مشرف تأمين صالة السفر فى الراكبين " أ . س " و " أ . ع " وأمام المقدم شريف بدر رئيس نوبتجية الشرطة تم تفتيش الراكبين ذاتيا وتبين وجود 46 ألف دولار فى حذاء وجورب الراكب الأول، و 20 ألفا فى جورب الراكب الثانى مخالفين قانون حيازة النقد الأجنبى بصحبة الركاب الذى يسمح للراكب باصطحاب 10 آلاف دولار فقط.

وأمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بتحرير محضرين للراكبين وإحالتهما للنيابة.