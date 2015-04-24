وصول 300 سيارة لموانئ السويس و38 ألف طن معدات لـ "الأدبية"

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة النوى إكسبريس وعلى متنها 300 سيارة قادمة من جدة، كما يغادر الميناء السفينة دودو وعلى متنها 6 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى جدة.

ويشهد ميناء الأدبية اليوم استقبال السفينة BBC فرانس وعلى متنها 252 طن معدات قادمة من دبى والسفينة نوردانا إيما، وعلى متنها 2 حاوية 40 قدما و 2 طرد بإجمالى وزن 136.50 طن قادمة من تركيا.

وصرح الربان أشرف المغنى أن ميناء السخنة استقبل السفينة بلوتو وعلى متنها 13230 طن سكر قادمة من العقبة، وذلك لتكريره بمصنع السكر بالسخنة وإعادة تصديره، كما يستعد الميناء لاستقبال سفينة الحاويات رودو كونسرت قادمة من جدة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية وعلى متنها 77 شاحنة و 7 ركاب والعبارة أمانة وعلى متنها 110 ركاب و 46 سيارة و41 شاحنة.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة، نما إكسبريس وعلى متنها 59 شاحنة و10 ركاب وغادرت العبارة أمانة وعلى متنها 34 شاحنة و80 راكبا.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة آيلة وعلى متنها 403 ركاب منهم 44 معتمرا و1 باص عمرة و 7 شاحنات و 12 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 50 شاحنة، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 205 ركاب و 39 شاحنة.

على جانب آخر يستمر إغلاق ميناء الغردقة البحرى نظرا لسوء الأحوال الجوية حيث بلغت سرعة الرياح 28 عقدة وارتفاع الأمواج 3 أمتار ومن المنتظر أن تتحسن الأحوال الجوية خلال الساعات القليلة القادمة ليتم إعادة فتح الميناء مساء اليوم.

وشهد ميناء نويبع بالأمس استقبال العبارة آيلة وعلى متنها 318 راكبل و 10 شاحنات و 2 باص تصدير والسفينة سينا وعلى متنها 96 راكبا و80 شاحنة و1 سيارة خلال رحلتين لها والسفينة بريدج وعلى متنها 54 شاحنة كما غادر الميناء العبارة آيلة وعلى متنها 293 راكبا منهم 132 معتمرا و3 باص عمرة و9 شاحنات والسفينة بريدج وعلى متنها 54 شاحنة والسفينة سينا وعلى متنها 34 راكبا و34 شاحنة.

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 128 سائحا إلى ومن مرسى جيبلانى برأس محمد لممارسة الرياضات المائية ورياضة الغوص، كما شهد الميناء بالأمس رحلة مغادرة ووصول للسفينة نيوتاليس وعلى متنها 160 سائحا.