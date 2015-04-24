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رئيس مجلس مدينة الإبراهيمية: مياه الجراكن سبب تسمم مواطنى الإبراهيمية

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رئيس مجلس مدينة الإبراهيمية: مياه الجراكن سبب تسمم مواطنى الإبراهيمية رئيس مجلس مدينة الإبراهيمية: مياه الجراكن سبب تسمم مواطنى الإبراهيمية
قال صديق مصيلحى رئيس مجلس مدينة الإبراهيمية بالشرقية، إن هيئة مياه الشرب حصلت على عينات من مياه الشرب من الشبكة الرئيسية لمدينة الإبراهيمية، وتم تحليلها وتبين أنها إيجابية.

وقال العديد من الأهالى إن مدينة الإبراهيمية بها أكثر من 5 مصانع "تحت بير السلم"، تقوم بفلترة مياه الشرب من الصنبور وإعادة تنقيتها وبيعها للمواطنين، بقيمة 2 جنيه للجركن، ويرجح أن تكون هى السبب.

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل مديرية الصحة بالشرقية، ارتفاع عدد الحالات المصابة بمدينة الإبراهيمية إلى 310 حالات، استقبل مستشفى الإبراهيمية منها 141 حالة واستقبل مستشفى ههيا 130 حالة، واستقبل مستشفى ديرب نجم 39 حالة.

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