رئيس الطب الوقائى بالقاهرة يتوجه لمستشفى الإبراهيمية لتفقد حالات التسمم

قال مصدر بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، فى تصريحات صحفية، صباح اليوم الجمعة، إن رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة الدكتور عمرو قنديل فى طريقه لمستشفى الإبراهيمية لمتابعة حالات التسمم.إعلان - Ads إعلان - Ads
ويشهد الآن مستشفى الإبراهيمية حالة من التوتر بعد استقباله لأكثر من 141 مصابا بحالات تسمم فى الساعات الأولى من صباح اليوم.
- "صحة" الشرقية تحلل عينات مياه شرب بالإبراهيمية بعد إصابة 100 مواطن بتسمم
- ارتفاع عدد حالات التسمم بمدينة الإبراهيمية فى الشرقية إلى 100 مصاب
- ارتفاع عدد مصابى التسمم بمركز الإبراهيمية بالشرقية إلى 42 حالة
- إصابة 25 شخصا بينهم أطفال بتسمم فى الشرقية.. والأهالى: بسبب مياه الشرب