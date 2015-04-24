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رئيس الطب الوقائى بالقاهرة يتوجه لمستشفى الإبراهيمية لتفقد حالات التسمم

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رئيس الطب الوقائى بالقاهرة يتوجه لمستشفى الإبراهيمية لتفقد حالات التسمم رئيس الطب الوقائى بالقاهرة يتوجه لمستشفى الإبراهيمية لتفقد حالات التسمم
قال مصدر بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، فى تصريحات صحفية، صباح اليوم الجمعة، إن رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة الدكتور عمرو قنديل فى طريقه لمستشفى الإبراهيمية لمتابعة حالات التسمم.

ويشهد الآن مستشفى الإبراهيمية حالة من التوتر بعد استقباله لأكثر من 141 مصابا بحالات تسمم فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

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