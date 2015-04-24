تاتيوسيان تقدّم مجموعة Alupop المصنوعة من ألياف الكربون

يسرّ "تاتيوسيان" Tateossian الإعلان عن إطلاق مجموعة أساور "ألوبوب" ALUPOP المصنوعة من ألياف الكربون لربيع وصيف 2015. ويتمتّع مشبك سوار "ألوبوب" ALUPOP المصنوع من الفضّة المطليّة بالروديوم بتطعيم يحاكي تأثيرات ألياف الكربون بستة ألوان نابضة مع لمسات نهائية من الجلد الإيطالي الأصلي المجدول بطريقة سكوبيدو والفضّة المطلية بالروديوم. وتتوافر هذه الأساور بقياسين هما الوسط والكبير.

فألياف الكربون مادة تليق بالرجال تُستخدم في سباقات السيارات نظراً إلى قوّتها وصلابتها، وخفّة وزنها، وخصائصها التي تدوم فترة طويلة، وهي غالباً ما تُستخدم في قطاعات السيارات مثل سباقات الفورمولا وَن حيث نسبة القوّة العالية مقابل الوزن والصلابة تشكّل عاملاً أساسياً كما في القوارب الشراعية وقوارب التجديف والدراجات الهوائية والنارية عالية الجودة. تتوافر الأساور بستة ألوان هي الأخضر والرمادي والبني والأحمر والكحلي.