"كونكورد" تُقدم ساعة فاخرة جديدة

يتلألأ ضوء القمر النقي على سطح المياه في الميناء. فمقابل الشاطئ أو على متن اليخت، تتوقّف ثلاث سيّدات راقيات لتفقدّ الوقت ومعاصمهنّ مزيّنة بساعات أنيقة، غاية في الجمال، تعكس ضياء الليل المبهر والبراق. إنّها مجموعة "كونكورد مارينير ليدي دياموند" Concord Mariner Lady Diamond Collection، تلك القطع الأكثر رقياً بين الساعات الأنيقة والتي ترغب جميع النساء في اقتنائها. وكالمعدن الذائب، تلتفّ هذه الساعات الآسرة بشاعرية تامّة حول المعصم، متلألئة بفخامة ساحرة بعدما رُصّعت بحبّات ألماس لا يخفت لمعانها أبداً.

فسواء وُضعت مع قميص أبيض عادي لإضفاء نفحة من الترف على زي غير رسمي، أو مع فستان سهرة لتكملّ الإطلالة، تشهد الساعة الأنيقة عودة إلى ساحة الموضة. أمّا مجموعة ""كونكورد مارينير ليدي دياموند" Concord Mariner Lady Diamond Collection، فتجمع بشكل رائع بين علبة الستانلس ستيل الكبيرة بعض الشيء والسوار الذي تتّسم به الساعات الرياضية، وبين السحر الأنثوي الفاتن لحبّات الألماس المرصّعة المترفة. بالإضافة إلى ذلك، زوّدت الموديلات الثلاثة الجديدة بحركات كوارتز مع 3 عقارب ووظائف الساعات والدقائق والثواني، إثنان منهما يتسمان بوظيفة عرض التاريخ.

تطلق مجموعة "كونكورد مارينير ليدي دياموند" Concord Mariner Lady Diamond Collection العنان لمخيّلة السيدات، غامرةً من تتحلّى بالساعة بلمسة من السحر الراقي والمتلألئ في كلّ يوم.