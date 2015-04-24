استوحي فستاناً للسهرة من أحدث إطلالات ميريام فارس

إذا كنت مدعوّة إلى العديد من الحفلات والمناسبات هذا الصيف، وأنت في حيرة من أمرك في اختيار الفستان الذي ترغبين بارتدائه والتألّق به ، بإمكانك أن تستوحي بعض الأفكار من أحدث إطلالات ميريام فارس بالفساتين الرسميّة، وأن تقومي بتفصيل فستان لك مشابه لإحدى تلك الفساتين التي أعجبتك عليها.

ميريام أطلّت مؤخّراً بالكثير من الفساتين المميّزة والمتنوّعة في التصميم والألوان، ومهما اختلف ذوقك، ستجدين منها ما يعجبك، حيث أنّ بعضها بقصّة ضيّقة، وبعضها الآخر بقصّة واسعة مع تنّورة كبيرة كفساتين الأميرات. وبعض هذه الفساتين كان لها قصّة ذيل السمكة، ومنها من كان من دون أكمام، أو بأكمام طويلة، وبعضها مكشوف الأكتاف، وبعضها الآخر مكشوف الظهر. وقد تنوّعت ألوانها بين الفاتح والداكن، ين الهادئ والصارخ، وبين الألوان المعدنيّة، كما أنّ أقمشتها كانت فاخرة من الدانتيل، أو الحرير، أو الشيفون، أو الأقمشة المشكوكة بالترتر، أو المزركشة والمزخرفة. كما رأينا بعض التصاميم الغريبة التي تفضّلها ميريام مع قُبّعة على الرأس، أو مع تفاصيل مُبتكرة.

ناسبت هذه الفساتين، على تنوّعها، قوام ميريام فارس، ولو أنّها لم تخلُ من بعض المبالغة أحياناً. أما أجملها، فكان فستان أبيض بقصّة ذيل السمكة، ارتدته في إحدى الحفلات.

شاهدي المجموعة الكبيرة من الفساتين التي أطلّت بها ميريام فارس مؤخراً، واختاري الفستان الذي أعجبك واستوحي منه إطلالة لسهرتك المقبلة.

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