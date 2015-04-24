الانتهاء من تكريك 147مليون متر مكعب “رمال مبللة” بقناة السويس الجديدة

قال مصدر مسئول بإدارة مشروع قناة السويس الجديدة اليوم الجمعة إنه تم الانتهاء من تكريك نحو 147مليون متر مكعب من الرمال المبللة بالماء بجميع قطاعات العمل بالقناة الجديدة البالغ طولها 72 كيلو مترا منها 39 قناة جديدة بالكامل والباقي تعميق في التفريعات ومنطقتي البحيرات والبلاح.

وأوضح المسئول أن عدد الكراكات العاملة بالقناة ارتفع إلى 39 كراكة تمثل 75%من قوة التكريك فى العالم أجمع.

ونفى المسئول انضمام أى تحالفات أو شركات تكريك جديدة، لافتًا إلى أن أعمال التكريك تتم من خلال تحالف التحدي بقيادة شركة الجرافات الإماراتية ومعها شركتي “بوسكالس “و ” فان أورد ” الهولنديتين وشركة ” يان دو نيل ” البلجيكية.

وتحالف “الأمل” العامل بمنطقة البحيرات المرة والذي يضم شركتي “دريدجنج إنترناشيونال” البلجيكية وشركة “جريت ليكس” الأمريكية و كذلك أسطول كراكات الهيئة العامل بمنطقة تفريعة البلاح.

وأكد على أن القناة الجديدة سيتم تجهيزها بأحدث العلامات الملاحية والشمنورات وعددها 110 شمندورة لتحقيق أقصى درجات الأمان الملاحي للسفن العابرة،و البدء في إرساء الشمندورات بداية من مايو المقبل وحتى نهاية يونيو 2015، هذا بالإضافة إلى تطوير محطات الإرشاد والمراقبة بطول القناة وإنشاء محطة رئيسية بمنطقة نمرة 6 بالإسماعيلية، وتطوير نظام مراقبة الملاحة بالقناةVTMS).

وأضاف مميش أنه تم التعاقد مع شعبة المساحة البحرية الممثل الرسمي لجمهورية مصر العربية لدى المنظمة الدولية للهيدروجرافيا (IHO) لانتاج خرائط ملاحية (ورقية وإليكترونية ) بدقة عالية وسيتم استلامها قبل افتتاح القناة الجديدة . كما سيتم كذلك تحديث لائحة الملاحة بقناة السويس فنياً.