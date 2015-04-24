طائرة الرئيس الكينى تعود بعد إقلاعها بسبب الأعمال العسكرية باليمن

اضطرت طائرة الرئيس الكينى اوهورو كينياتا إلى العودة بعد إقلاعها مساء أمس الخميس من مطار جومو كينياتا الدولى فى نيروبى، حيث كان كينياتا فى طريقه إلى لوس انجليس بالولايات المتحدة عبر دبى بالإمارات للمشاركة فى مؤتمر معهد ميلكن الدولى.

وذكرت هيئة الإذاعة الكينية اليوم الجمعة أن سبب عودة الطائرة هو الصعوبات التى واجهتها فى طريقها إلى دبى بسبب الأعمال العسكرية فى اليمن.

وأشارت الإذاعة الكينية إلى أن كينياتا كان متوجها إلى مطار دبى، حيث كان من المفترض أن يتوجه على متن رحلة تجارية منها إلى لوس انجليس، وأوضح أنه بعد ورود تقارير عن تزايد النشاط العسكرى فى اليمن، ظهرت تحديات فى طريق الرحلة أدت إلى اتخاذ قرار بالعودة إلى مطار جومو كينياتا.

وفى سياق متصل، نقل موقع "كابتال اف ام" الكينى عن مانوح اسيبيسو المتحدث باسم كينياتا قوله "إنهم لم يتمكنوا من عبور الأجواء اليمنية بسبب تصاعد حدة الأعمال العسكرية".

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