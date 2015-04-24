مقتل جنديين بالجيش الليبى وإصابة 14 آخرين جراء اشتباكات فى بنغازى

قتل جنديان وأصيب 14 آخرون بالجيش الليبى، جراء الاشتباكات العنيفة بمناطق متفرقة بمدينة بنغازى مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى.

وقالت فاديا البرغثى مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة- إن المستشفى استقبل جثتين لجنديين من منتسبى "الكتيبة 204 " التابعين للجيش المبروك الفيتورى ومحمد التاورغى جراء الاشتباكات بمحور الليثى، لافتة أنه تم وضع الجثتين بثلاجة المستشفى.

وأضافت البرغثى، أن المستشفى استقبل أيضا 14 جنديا جريحا، جراء الاشتباكات بمناطق متفرقة بالمدينة، تم تقديم الإسعافات الأولية ل 10 مصابين غادروا المستشفى وهناك أربعة جرحى يتم متابعة حالتهم الطبية.

وفى السياق ذاته، أصيب الرائد محمد الحجازى، المتحدث بإسم عملية الكرامة، بطلق نارى بالقدم، أطلق عليه من أحد القناصة بأحد محاور الاشتباكات مع قوات أنصار الشريعة بمنطقة الليثى فى مدينة بنغازى.

>وقالت مصادر طبية، إنه تم إيقاف النزيف فى قدمه اليسرى، ويمكث حالياً بمركز بنغازى الطبى وهو فى حالة صحية جيدة.

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