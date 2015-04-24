مسئول عراقى: داعش تحاصر 120 جنديا عراقيا شمال شرقى الفلوجة

أعلن مسؤول أمنى عراقى اليوم الجمعة أن تنظيم داعش حاصر قوة عسكرية عراقية شمال شرقى الفلوجة 60 كيلومترا غربى بغداد .

وقال المسئول لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن "قوات من تنظيم داعش تحاصر منذ صباح اليوم مقرا لقوة عسكرية قوامها120 جنديا من الفوج الرابع التابع للفرقة الأولى بمنطقة ناظم الثرثار شمال شرقى الفلوجة".

وأضاف "ان اشتباكات مسلحة تدور بين الحين الآخر ما بين القوة المحاصرة والتنظيمات الإرهابية لدى محاولتها دخول المقر وقتل الجنود وتمكنت القوة المحاصرة من منع عناصر داعش من الدخول واقتحام مقرهم".

وأوضح "ان الجنود بدأوا يطلقون نداءات استغاثة الى القيادات العسكرية والمسؤولين فى الأنبار وبغداد بغية فك الحصار للحيلولة دون وقوع مجزرة كبيرة على غرار مجزرة السجر منذ عدة أشهر والتى نفذها الإرهابيون بقتل مئات الجنود".