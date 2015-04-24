الأفضل والأسوأ والأطرف في الجولة 26 من الدوري المصري

انتهت الجولة رقم 26 من عمر الدوري المصري الممتاز بعد إقامة تسع مباريات، ويتبقى لقاءا مؤجلا وحيدا بين حرس الحدود وسموحة، والتي شهدت تسجيل 25 هدفا وهو معدل جيد مقارنة بالأسابيع المنصرمة من المسابقة.

شهدت الدقيقة 90 في هذه الجولة عبور الأهلي لفخ دمنهور بالفوز 2-1، وانتصر الزمالك على الاتحاد السكندري ومدربه حسام حسن بهدفين مقابل لا شيء، واستطاع إنبي تخطي الأسيوطي بنتيجة 4-2.

وتغلب المقاولون العرب على بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل إثنين، وتعادل النصر مع الجونة بهدف لكل فريق.

واستطاع طلائع الجيش هزيمة مصر للمقاصة بهدفين مقابل لا شيء، وتعادل الرجاء مع وادي دجلة بنتيجة 1-1، وهي النفس النتيجة التي استكمل بها الإسماعيلي سلسلة تعادلاته في المسابقة في لقاءه أمام اتحاد الشرطة.

وفاز الداخلية على المصري 2-1 بعدما سجل مهاجمه حسام باولو هدفين وأحرز أحمد سمير هدف المصري الوحيد.. وبعد انتهاء الجولة ظهرت العديد من اللقطات من بينها الرائع والغريب والطريف.

ويستعرض FilGoal.com الأفضل والأسوأ والأطرف في الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري للوسم الحالي..

أفضل لاعب

قدم المقاولون العرب مباراة رائعة أمام بتروجيت شهدت أداء ممتازا من لاعبه إرنست بابا أركو.

افتتح الغاني أهداف المقاولون في اللقاء في الدقيقة 26 عن طريق ركنية حولها في المرمى بعدما ارتدت الكرة من الحارس حين سددها في المرة الأولى.

وأنقذ بابا أركو فريقه في الدقيقة 92 حين سجل الهدف الثالث القاتل في شباك بتروجيت منهيا المباراة بنتيجة 3-2 لصالح المقاولون.

أفضل فريق

شهدت الجولة مباراة رائعة جمعت ما بين الأسيوطي وإنبي، استطاع خلالها الأخير الخروج بنقاط المباراة الثلاث.

هز مهاجم الأسيوطي برنس ناكي شباك الفريق البترولي في الدقيقة 8، لكن الرد كان قاسيا من جانب وصيف الدوري الحالي.

استطاع إنبي أن يحول الهزيمة للفوز بأربعة أهداف مقابل إثنين، واستمر في مطاردة المتصدر نادي الزمالك بوجوده على بعد أربع نقاط فقط من قمة الترتيب.

أسوأ حارس

حول الأهل تأخره إلى فوز 2-1 على حساب دمنهور مستغلا أخطاء الحارس أحمد خطاب والذي فشل في المحافظة على نظافة شباكه في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

كانت الساعة تشير إلى الدقيقة 86 ودمنهور متقدم في النتيجة بهدف سجله مصطفى عفروتو لاعب القلعة الحمراء السابق.

ثم جاءت كرة عشوائية داخل منطقة جزاء دمنهور سددها بيتر إبيمبيوي، حاول الحارس أحمد خطاب التصدي لها دون جدوى لتعلن عن تعادل الأهلي 1-1.

وفي الدقيقة 94 شن الأهلي هجوما عن طريق مؤمن زكريا من الناحية اليسرى الذي لعب كرة أرضية داخل منطقة الجزاء تابعها عبد الله السعيد داخل الشباك مستغلا التمركز الخاطىء لحارس دمنهور.

أفضل هدف

وكان أفضل أهداف هذه الجولة في مباراة إنبي والأسيوطي عن طريق الظهير الأيمن للفريق البترولي أسامة إبراهيم.

سجل صاحب الـ22 عاما الهدف الأول لفريقه عن طريق تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة سكنت الزاوية العليا لشباك الحارس رمزي صالح.

أغرب فرصة

منعت العارضة فريق بتروجيت من تسجيل أفضل أهداف الجولة.. ففي الدقيقة 17 أرسل أسامة محمد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء هيأها جيمس تيدي برأسه لزميله شيمليس بيكلي الذي تابعها بركلة مقصية رائعة لترتطم بعارضة مرمى المقاولون العرب ويفشل محمد رجب في متابعتها داخل الشباك.

أطرف لقطة

الحكم الرابع في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري هو صاحب اللقطة الأطرف في هذه الجولة.

قام الحكم برفع اللوحة الالكترونية مشيرا إلى دخول اللاعب رقم 20 وخروج اللاعب رقم 20 أيضا، أثناء إجراء الزمالك إحدى تغييراته في المباراة بنزول محمد شعبان رقم 20 بدلا من أحمد توفيق رقم 12.

لقطة الجولة

سجل مصطفى عفروتو لاعب دمنهور هدف فريقه الوحيد في مرمى شريف إكرامي حارس الأهلي، ورفض الاحتفال بعدها وانهمر في البكاء بسبب إحرازه هدفا في شباك ناديه السابق.