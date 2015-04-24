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إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

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إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية
أصيب 5 أفراد من عائلتين بقرية كفر الجمالة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية بإصابات بالغة وذلك فى مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد داوود رئيس مباحث مركز الشهداء يفيد وقوع مشاجرة ومصابين، بالانتقال الفورى والفحص تبين أن طرفى المشاجرة طرف أول عائلة سلطان وطرف ثانى عائلة إبراهيم، ونتج عنها إصابة أفراد من الطرفين، وتم نقلهم إلى مستشفى الشهداء.

وبسؤالهما اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات على الجيرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365