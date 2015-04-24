ضبط 1932 جرام حشيش و196 قرصا مخدرا فى حملة أمنية بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة استهدفت من خلال حائزى ومتاجرى المواد المخدرة بدائرة المراكو والأقسام على مستوى المديرية، وذلك بإشراف مباشر للواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وقيادة العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية.

ففى مركز شرطة سوهاج تم عمل عدة أكمنة ثابتة بدائرة المركز أشرف عليها العميد جلال أبوسحلى وكيل إدارة البحث الجنائى وقادها الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث المركز والنقيبان أحمد طلعت وأحمد تعيلب معاونا المباحث، وتم ضبط قطعة كبيرة الحجم لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 300 جرام ومبلغ مالى 865 جنيها وهاتف محمول بحيازة أشرف محمود محمد أحمد وشهرته أشرف 36 عاما عامل ومقيم قلفاو دائرة مركز سوهاج والمسجل شقى خطر فئة ب.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2443 إدارى مركز سوهاج .

وتم ضبط قطعة كبيرة الحجم لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 75 جراما ومبلغ مالى 125 جنيها وكذا هاتف محمول حيازة هيثم عبد العزيز عباس عبد المجيد 19 عاما عامل ومقيم أولاد نصير - مركز سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول لاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2324 إدارى مركز سوهاج.

وتم ضبط قطعة كبيرة الحجم لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى 430 جنيها، وكذا عدد "2" هاتف محمول حيازة مدحت رمضان محمد عبد النعيم 30 عاما عامل زراعى ومقيم قلفاو دائرة مركز سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2444 إدارى مركز سوهاج.

وتم ضبط "110" أقراص ترامادول المخدر وكذا عدد "60" قرصا من التامول المخدر ومبلغ مالى وقدره 640 جنيها حيازة المتهم وليد محمود حافظ 29 عاما عامل ومقيم قلفاو دائرة مركز سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2445 إدارى مركز سوهاج.

وفى قسم أول سوهاج تمكن الرائد أحمد المولد رئيس مباحث قسم أول سوهاج والنقيب محمد الضبع بإشراف العميد أسامة عبدالعزيز مأمور القسم من ضبط " 13 " قطعة كبيرة الحجم لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 400 جرام حيازة الأمير محمد يوسف عرابى 23 سنة ومقيم عاما الغياتية دائرة قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1465 إدارى قسم أول سوهاج.

وتم ضبط "7" قطع كبيرة الحجم لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 200 جرام حيازة ناصر عبد العاطى عرفة 54 سنة عامل ومقيم شارع عبد ربه – المخبز الآلى دائرة قسم أول، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1465 إدارى قسم أول سوهاج.

وتم ضبط قطعة صغيرة الحجم لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 11 جراما حيازة حمادة حمدى صبحى أحمد 19 عاما طالب ومقيم شارع الفاخورة دائرة قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1538 إدارى قسم أول سوهاج.

وتم ضبط قطعة صغيرة الحجم لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 50 جراما حيازة أحمد عبد الستار الجالس 25 عاما عامل ومقيم الغايتية قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1491 إدارى قسم أول سوهاج.

وتم ضبط "10" أقراص من عقار الزولام المخدر حيازة محمد رمضان عبد العزيز رشوان 35 عاما عامل ومقيم بحرى مركز سوهاج - دائرة قسم أول، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1480 إدارى قسم أول سوهاج.

وتم ضبط قطعة صغيرة الحجم لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 40 جراما، بحيازة أحمد هلال حسين محمد 27 عاما عامل ومقيم الغايتية دائرة قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 661 إدارى قسم أول سوهاج.

وتم ضبط قطعة صغيرة الحجم لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 60 جراما بحيازة محمود أشرف عبد النبى السيد 28 عاما عاطل ومقيم غرب الكوبرى دائرة قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنة الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2477 إدارى قسم أول سوهاج .

وضبط قطعة صغيرة الحجم لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 30 جراما بحيازة عمر ممدوح أبو ضيف 25 عاما عاطل ومقيم غرب الكوبرى دائرة قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2700 إدارى قسم أول سوهاج.

وفى قسم ثان سوهاج تمكن المقدم عمر مهران رئيس مباحث القسم والرائد أحمد المراغى معاون المباحث من ضبط قطعة صغيرة الحجم لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 150 جراما بحيازة الزهرى عبد الرحمن خليل محمد23 عاما طالب ومقيم مساكن الرى دائرة قسم ثان سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1561 إدارى قسم ثان سوهاج .

وتم ضبط قطعة صغيرة الحجم لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 12 جراما بحيازة مصطفى أحمد أبو المجد عمران 29 عاما عامل ومقيم شارع المخبز الآلى دائرة قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1562 إدارى قسم ثان سوهاج .

وضبط قطعة صغيرة الحجم لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 8 جرامات بحيازة أحمد محمود أحمد أبو العلا 22 عاما طالب ومقيم شارع 6 أحمد بن حمبل دائرة قسم ثان سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1551 إدارى قسم ثان سوهاج.

وضبط قطعة صغيرة الحجم لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 7 جرامات حيازة إسلام الشقيرى محمد متولى22 عاما طالب ومقيم شارع بدوى الغايتية - دائرة قسم أول سوهاج ، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1537 إدارى قسم ثان سوهاج .

وضبط "6" أقراص من التامول المخدر حيازة حسين عصام خلف مرسى 17 عاما عاطل ومقيم مدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج ، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1560 إدارى قسم ثان سوهاج .

وتم ضبط "7" أقراص من التامول المخدر بحيازة مصطفى سمير محمد على 34 عاما عاطل ومقيم جزيرة محروس مركز أخميم، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى تحرر عن ذلك المحضر رقم 1552 إدارى قسم ثان وتم ضبط "3" أقراص من التامول المخدر بحيازة أحمد بسيونى عبد الرسول عبد الراضى 20 عاما طالب ومقيم باجا دائرة مركز سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1523 إدارى قسم ثان سوهاج.



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أحد المتهمين بمركز سوهاج وبحوزته قطع المخدرات ومبالغ البيع



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متهم بقسم أول سوهاج وبحوزته المواد المخدرة وسلاح نارى



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متهم قسم ثان سوهاج بعد ضبطه وبحوزته المواد المخدرة