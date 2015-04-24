الصحة : 141حالة إشتباه تسمم إثر إدعاء شرب مياه ملوثة من قرى الإبراهيمية بالشرقية

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إن غرفة الازمات بوزارة الصحة تلقت تقاريرًا بإصابة 141 مواطن بحالات إشتباه تسمم بعد إدعاء شرب مياه ملوثة بقري ومدينة الابراهيمية، بمحافظة الشرقية ؛وتم نقلهم الي مستشفي الابراهيمية ،حيث تم إسعاف 40 مواطن وخروجهم من المستشفي لتحسن حالتهم ومازال 71 تحت العلاج في المستشف.

وأضاف أنه تم تحويل 30 حالة الى مستشفى هيها المركزي ولازالوا تحت العلاج حَيْث تعاني جميع الحالات من أعراض قئ وتقلصات بالمعدة وإسهال وجاري المتابعة.

وأمر الدكتور عادل عدوي ،وزير الصحة فريق من الطب الوقائي بالوزارة وفريق من الرصد البيئي بالتحرك بشكل سريع من خلال اخذ عينات من مياه الشرب وإرسالها الي المعامل المركزية لتحليلها بالإضافة لتحليل عينات من قيء المصابين كما أصدر تعليماته بالدفع بعشر سيارات إسعاف ورفع درجة الإستعدادات بمستشفيات ههيا- ابو كبير- ديرب نجم – الاحرار بمحافظة الشرقية.