ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المحتويات والهواتف المحمولة من داخل السيارات بسوهاج

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المحتويات والهواتف المحمولة من داخل السيارات عن طريق المغافلة.

كان اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج قد تلقي اخطاراً بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج من ضبط تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المحتويات من داخل السيارات عن طريق المغافلة ضم كلا من :- ( عبد النبي محمد عبد الدايم 17 سنة عاطل ومقيم مساكن الإيواء – الشيخ خليفة – قسم أول سوهاج والسابق اتهامه في العديد من القضايا أخرهم قضية [شروع فى سرقة] وتم التنفيذ علية بتاريخ 16/7/2014م حتى تاريخ 16/1/2015 ،و ممدوح عواد عبد النبي 17 سنة عاطل ومقيم مساكن القنابرة – مركز سوهاج).

أكدت التحريات السرية قيام المذكوران بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في سرقة المحتويات والهواتف المحمولة من داخل السيارات عن طريق المغافلة والاستيلاء على المسروقات والهروب من المكان عقب ذلك – بمواجهة المتهمان بما توصلت إليه التحريات السرية اعترفوا بارتكابهم واقعة سرقة هاتف المحمول ماركة هاواوي من داخل سيارة عن بلاغ المدعو محمود احمد محمود 32 سنة حال قيامه ركنها بميدان الثقافة تم ضبط الهاتف بإرشادهم ، وبتطوير مناقشة المتهمان اقروا بارتكابهم العديد من الوقائع الأخرى على النحو التالي واقعة سرقة هاتف محمول ماركة سامسونج جلاكسى من داخل سيارة حال توقفها أمام معهد العارف عن بلاغ المدعو/ محمد سعد الدين احمد 19 سنة طالب ومقيم شارع السلطان الغورى ، واقعة سرقة هاتف محمول ماركة سونى من داخل إحدى السيارات بشارع الجمهورية عن بلاغ المدعوة أسماء احمد محمد 22 سنة طالبة وتقيم دائرة قسم ثان سوهاج ، واقعة سرقة هاتف محمول ماركة أيفون من داخل إحدى السيارات حال توقفها بميدان الثقافة عن بلاغ المدعو/ توماس فارس عبد المسيح 65 سنة بالمعاش ومقيم شارع 15 ، واقعة سرقة هاتف محمول ماركة أيفون من داخل إحدى السيارات حال توقفها بميدان الثقافة عن بلاغ المدعو/ خالد احمد عبد العال 49 سنة ومقيم الغياتية .

تم ضبط بعض المسروقات بإرشاد المتهمين ، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .