إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم بسوهاج‎

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة بسوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقي اخطاراً من مركز شرطة سوهاج بورود بلاغ من مستشفي سوهاج العام بوصول كل من :- ( أشرف إبراهيم شعبان 40 سنة عامل ،و الطفلة/ مني أشرف إبراهيم 12 سنة تلميذه ،و الطفل/ محمد أشرف إبراهيم 9 سنوات تلميذ ،و الطفل/ أحمد أشرف إبراهيم 8 سنوات تلميذ ،و الطفل/ فريد أشرف إبراهيم 4 سنوات) – ويقيمون بناحية عرابة أبو الدهب – دائرة المركز مصابين ” بإعياء شديد وحالتهم العامة سيئة عدا الثانية حالتها متوسطة [إدعاء تناول طعام فاسد] .

بالإنتقال والفحص وسؤال المصاب الأول قرر حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي “سمك” غير طازج ونفي الشبهة الجنائية .

تتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .