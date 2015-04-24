تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج، تحت إشراف اللواء ابراهيم صابر مدير الأمن فى حملة أمنية بمراكز المحافظة علي حائزى الأسلحة، أسفرت عن ضبط

> خالد محمد عثمان 41 سنة عامل ومقيم القرامطة غرب – دائرة مركز سوهاج وبحوزته بندقية أليه عيار 7.62×39 وخزينة فارغة من الطلقات ،

> وحمادة دياب إسماعيل 39 سنة عامل ومقيم القرامطة غرب – دائرة مركز سوهاج وبحوزته بندقية أليه عيار 7.62×39 وخزينة فارغة من الطلقات ،

> و محمد عبد العظيم كمال الدين 24 سنة عامل ومقيم جزيرة شندويل – دائرة مركز سوهاج بحوزته بندقية خرطوش سوداء اللون بروح واحدة ،

> و وليد محمود حافظ 29 سنة عامل ومقيم قلفاو- دائرة مركز سوهاج وبحوزته فرد روسي محلى الصنع و 2 طلقه عيار 7.62×39 ،

> أشرف محمود محمد وشهرته “اشرف بسيطة” 36 سنة عامل ومقيم قلفاو – دائرة مركز سوهاج مسجل شقى خطر فئة ب وبحوزته فرد روسي محلى الصنع و 6 طلقات عيار 7.62×39 ، مدحت رمضان محمد 30 سنة عامل زراعى ومقيم قلفاو – دائرة مركز سوهاج وبحوزته فرد روسي محلى الصنع و3 طلقات عيار 7.62×39 ، رمضان محمد محمود 28 سنة عربجى ومقيم منطقة العمرى – دائرة قسم أول سوهاج وبحوزته فرد روسي محلى الصنع عيار 7.62×39 .

وفي مجال الاسلحة البيضاء تم ضبط 9 قطع سلاح ابيض بحوزة كلاً من ( عمر البدرى خلف 34 سنة حاصل على دبلوم صنايع ومقيم سيالة أولاد نصير، وشريف محمد حسن 31 سنة عامل ومقيم مساكن العمرى – قسم أول سوهاج، وأحمد محمد على سنة29 عامل ومقيم الشيخ عطى- قسم أول سوهاج، محمود محسن عشرى 26 سنة ومقيم غرب الكوبرى – دائرة قسم أول سوهاج، وأحمد كمال رمضان 23 سنة موظف ومقيم الغياتية – قسم أول سوهاج، وإسلام اشرف عزوز 24 سنة عامل ومقيم شارع النقراشى – قسم أول سوهاج، وفتحى على محمد 31 سنة تباع ومقيم المزالوة – مركز سوهاج، وإسلام رجب السيد 28 سنة عاطل ومقيم غرب الكوبرى – قسم أول سوهاج ،و إسماعيل عبد الله عبد اللطيف 29 سنة عامل ومقيم مدينة ناصر – قسم ثان سوهاج) .

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .