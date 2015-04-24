ضبط راكبين حاولا تهريب 66 ألف دولار في جوربيهما إلى تركيا

ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، القبض على راكبين حاولا تهريب 66 ألف دولار داخل جوربيهما لدى سفرهما إلى تركيا ممايخالف قانون إنتقال النقد الأجنبى بصحبة الركاب وتم مصادرة الأموال وتحرير محضرين لهما وإحالتهما للنيابة.

صرح اللواء أيمن عبدالفتاح مدير إدارة التأمين بالمطار أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط التركية رقم 691 والمتجهة إلى إسطنبول إشتبه الرائد ” علاء بكير ” مشرف تأمين صالة السفر فى الراكبين ” أ . س ” و ” أ . ع ” وأمام المقدم ” شريف بدر ” رئيس نوبتجية الشرطة.

و تم تفتيش الراكبين ذاتيا وتبين وجود 46 ألف دولار فى حذاء وجورب الراكب الأول و 20 ألفا فى جورب الراكب الثانى مخالفين قانون حيازة النقد الأجنبى بصحبة الركاب والذى يسمح للراكب بإصطحاب 10 آلاف دولار فقط وأمر اللواء ” طارق فتحى ” مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بتحرير محضرين للراكبين وإحالتهما للنيابة.