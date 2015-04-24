انطلاق مسيرة بالدراجات البخارية من مقر جامعة الدول لدعم السياحة

نظمت نقابة المهندسين، صباح اليوم الجمعة، مسيرة بالدراجات البخارية، من أمام مقرها بجامعة الدول العربية، مرورا بجامعة القاهرة بالجيزة والأهرامات، وتنتهى بنادى المهندسين بالسادس من أكتوبر، وذلك لتنشيط ودعم السياحة.

ورفع المشاركون فى مسيرة الدراجات البخارية لافتات مكتوبا عليها "مصر بخير"، بالتعاون مع فريق الدراجات البخارية "brother riders".

وكانت نقابة المهندسين بالجيزة، بالتعاون مع المحافظة اليوم الجمعة، أعلنت عن فعالية تحت عنوان "فى حب مصر"، لإحياء العيد القومى للمحافظة، بالتعاون مع فريق الدراجات البخارية "brother riders"، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس النقابة ولفيف من محبى رياضة الدراجات البخارية، مشيرا إلى رفع لافتات تحمل عبارات ترحيب بالزائرين بجميع لغات العالم، بهدف توجيه رسالة للعالم بأن مصر وشوارعها مستقرة وآمنة.