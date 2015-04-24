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"القابضه للمياه":جميع مصابى الإبراهيمية يشربون مياه "جراكن" تباع بالشوارع

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"القابضه للمياه":جميع مصابى الإبراهيمية يشربون مياه "جراكن" تباع بالشوارع "القابضه للمياه":جميع مصابى الإبراهيمية يشربون مياه "جراكن" تباع بالشوارع
أكد العميد محيى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، أن جميع المصابين بتسمم بمركز الإبراهيمية يشربون مياه تباع فى "جراكن"، وجارى تحليل عينات من المياه التى يستخدمها المواطنون.

وأضاف "الصيرفى" أن المياه الصادرة من محطة مياه الإبراهيمية بالشرقية جيدة تماما، وذلك بعدما تم سحب عدد من العينات من المحطة.

وأشار إلى أنه فور سماع الخبر تم إرسال المعمل المرجعى ونائب رئيس الشركة وعدد من قيادات وزارة الصحة لتحليل العينات اللازمة، والتى أثبتت جودتها، مشيرا إلى أن هناك فئة بعينها تعمل على إثارة الذعر والقلق بين المواطنين حيث يلجأون للمساجد ومكبرات الصوت بها لإثارة القلق والذعر بين المواطنين.

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مصر 365