بدء تسليم مقابر مدينة القاهرة الجديدة ٣ مايو المقبل

وسيتم تسليم المرحلة الأولى، وفقا للمواعيد الآتية:
الأحد 3/5/2015 بلوك 7 أرقام القطع من 413 إلى 466
الإثنين 4/5/2015 بلوك 7 أرقام القطع من 467 إلى 519
الثلاثاء 5/5/2015 بلوك 8 أرقام القطع من 520 إلى 571
الأربعاء 6/5/2015 بلوك 8 أرقام القطع من 572 إلى 622
الخميس 7/5/2015 بلوك 9 أرقام القطع من 623 إلى 668
الأحد 10/5/2015 بلوك 9 أرقام القطع من 669 إلى 711
الإثنين 11/5/2015 بلوك 10 أرقام القطع 712 إلى 748
الثلاثاء 12/5/2015 بلوك 10 أرقام القطع من 749 إلى 782
الأربعاء 13/5/2015 بلوك 11 أرقام القطع من 783 إلى 835
الخميس 14/5/2015 بلوك 13 أرقام القطع من 871 إلى 885
الأحد 17/5/2015 بلوك 1 أرقام القطع من 1 إلى 23
الأحد 17/5/2015 بلوك 13 أرقام القطع من 876 إلى 892
الإثنين و االثلاثاء 19،18/5/2015 بلوك 5 أرقام القطع من 202 إلى 300
الأربعاء 20/5/2015 بلوك 8 أرقام القطع من 546 إلى 584
الخميس والأحد 24،21/5/2015 بلوك 9 أرقام 632 إلى 699
الإثنين 25/5/2015 بلوك 3 أرقام القطع 51 إلى 104
الثلاثاء 26/5/2015 بلوك 4 أرقام القطع 115 إلى 167
الأربعاء 27/5/2015 بلوك 12 أرقام القطع 824 إلى 860
الخميس 28/5/2015 بلوك 1 أرقام القطع من 1 إلى 21
الخميس 28/5/2015 بلوك 13 أرقام القطع من 883 إلى 899
الإثنين 1/6/2015 بلوك 12 أرقام القطع من 846 إلى 882
الثلاثاء 2/6/2015 بلوك 11 أرقام القطع من 791 إلى 845
الأربعاء والخميس 4،3/6/2015 بلوك 5 أرقام القطع من 202 إلى 300
الأحد والإثنين 8،7/6/2015 بلوك 6 أرقام القطع من 301 إلى 406
الثلاثاء والاربعاء 6،10/6/2015 بلوك 7 أرقام القطع من 407 إلى 512
الخميس والأحد 14،11/6/2015 بلوك 8 أرقام القطع من 513 إلى 618
الإثنين والثلاثاء 16،15/6/2015 بلوك 9 أرقام القطع من 619 إلى 713
الأربعاء والخميس 18،17/6/2015 بلوك 10 أرقام القطع من 714 إلى 790
أما توقيتات المرحلة الثانية، فهى كالتالى :
الأحد والإثنين 22،21/2015 بلوك 6 أرقام القطع من 310 إلى 413
الثلاثاء والأربعاء 24،23/6/2015 بلوك 6 أرقام القطع من 301 إلى 406
الخميس والأحد 28،25/6/2015 بلوك 8 أرقام القطع من 512 إلى 617
الإثنين 29/6/2015 بلوك 9 أرقام القطع من 618 إلى 711
الثلاثاء 30/6/2015 بلوك 10 أرقام القطع من 712 إلى 750
الأربعاء 1/7/2015 بلوك 10 أرقام القطع من 751 إلى 786
الخميس 2/7/2015 بلوك 11 أرقام القطع من 787 إلى 841
الأحد 5/7/2015 بلوك 12 أرقام القطع من 842 إلى 875
الإثنين والثلاثاء 7،6/4/2015 بلوك 5 أرقام القطع من 226 إلى 274
الأربعاء و الخميس 9،8/7/2015 بلوك 6 أرقام القطع من 275 إلى 380
الأحد والإثنين 12، 13/7/2015 بلوك 9 أرقام القطع من 593 إلى 689
الثلاثاء 14/7/2015 بلوك 2 أرقام القطع من 22 إلى 62
الاربعاء 14/7/2015 بلوك 3 أرقام القطع من 63 إلى 121
الأحد والإثنين 27،26/7/2015 بلوك 4 أرقام القطع من 122 إلى 201
أما بالنسبة لتوقيتات المرحلة الثالثة، فهى كالتالى :
الثلاثاء والأربعاء 29،28/7/2015 بلوك 9 أرقام القطع من 458 إلى 552
الخميس 30/7/2015 بلوك 12 أرقام القطع من 689 إلى 714
الأحد 2/8/2015 بلوك 1 و 2 أرقام القطع من 1 إلى 66
الإثنين 3/8/2015 بلوك 3 أرقام القطع من 67 إلى 127
الثلاثاء والاربعاء 5،4/ 8/2015 بلوك 4أرقام القطع من 128 إلى 208
الخميس والأحد 9،6/8/2015 بلوك 5 أرقام القطع من 209 إلى 309
الإثنين 10/8/2015 بلوك 2 أرقام القطع من 24 إلى 66
الثلاثاء 11/8/2015 بلوك 3 أرقام القطع 67 إلى 123
الأربعاء والخميس 13،12/8/2015 بلوك 4 أرقام 124 إلى 201
الأحد 17،16/8/2015 بلوك 7 أرقام القطع 407 إلى 511
الثلاثاء 18/8/2015 بلوك 4 أرقام القطع من 105 إلى 179
الأربعاء والخميس 20،19/8/2015 بلوك 8 أرقام القطع من 487 إلى 592
أما توقيتات تسليم المرحلة الرابعة، فهى كالتالى :
الأحد 23/8/2015 بلوك 4 أرقام القطع من 1 إلى 44
الإثنين والثلاثاء من 25،24/8/2015 بلوك 5 أرقام القطع من 45 إلى 139
الأربعاء والخميس 27،26/8/2015 بلوك 6 أرقام القطع من 140 إلى 245
الأحد والإثنين 31،30/8/2015 بلوك 7 أرقام القطع من 246 إلى 351
الثلاثاء والأربعاء 2،1//9/2015 بلوك 8 أرقام القطع من 352 إلى 457
الخميس والأحد 6،3/9/2015 بلوك 10 أرقام القطع من 553 إلى 627
الإثنين 7/9/2015 بلوك 11 أرقام القطع من 628 إلى 682
الثلاثاء 8/9/2015 بلوك 12 و13 أرقام القطع من 683 إلى 736
الأربعاء 9/9/2015 بلوك 1 و2 أرقام القطع من 1 إلى 50
الخميس والإثنين 14،10/9/2015 بلوك 7 أرقام القطع من 381 إلى 486
الثلاثاء والأربعاء 16،15/9/2015 بلوك 10 أرقام القطع من 690 إلى 766
الأحد 20/9/2015 بلوك 11 أرقام القطع من 767 إلى 823
الإثنين 21/9/2015 بلوك 13 أرقام القطع من 861 إلى 878
أما المتخلفين عن الاستلام، فيمكنهم الاستلام خلال أيام الأحد والاثنين والأربعاء ٤ و٥ و ٧ أكتوبر المقبل.
من ناحية أخرى، أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم طرح (4) محال تجارية للبيع بالمزاد العلنى، بمساحات تتراوح بين (٢٧ إلى ٨٨ مترا ) و (5) وحدات مهنية وإدارية بمساحة تتراوح بين (30 إلى 60 مترا) ، وذلك بمنطقة الإسكان القومى، بالحى السكنى الأول.
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