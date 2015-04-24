بدء تسليم مقابر مدينة القاهرة الجديدة ٣ مايو المقبل

وسيتم تسليم المرحلة الأولى، وفقا للمواعيد الآتية:

أعلن المهندس علاء عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بدء تسليم المقابر الجاهزة بمدينة القاهرة الجديدة التى تم تخصيصها بالقرعة العلنية يوم 22 مارس الماضى، اعتبارا من يوم الأحد ٣ مايو وحتى ٢١ سبتمبر المقبلين، للمراحل الأربعة، على أن يتم حضور الحاجزين، إلى مقر الجهاز فى اليوم المحدد الساعة التاسعة صباحا، مع إحضار إيصالات سداد باقى ثمن المقبرة ووديعة الصيانة بالإضافة إلى "2% مصاريف إدارية و 1% مجلس أمناء".

الأحد 3/5/2015 بلوك 7 أرقام القطع من 413 إلى 466

الإثنين 4/5/2015 بلوك 7 أرقام القطع من 467 إلى 519

الثلاثاء 5/5/2015 بلوك 8 أرقام القطع من 520 إلى 571

الأربعاء 6/5/2015 بلوك 8 أرقام القطع من 572 إلى 622

الخميس 7/5/2015 بلوك 9 أرقام القطع من 623 إلى 668

الأحد 10/5/2015 بلوك 9 أرقام القطع من 669 إلى 711

الإثنين 11/5/2015 بلوك 10 أرقام القطع 712 إلى 748

الثلاثاء 12/5/2015 بلوك 10 أرقام القطع من 749 إلى 782

الأربعاء 13/5/2015 بلوك 11 أرقام القطع من 783 إلى 835

الخميس 14/5/2015 بلوك 13 أرقام القطع من 871 إلى 885

الأحد 17/5/2015 بلوك 1 أرقام القطع من 1 إلى 23

الأحد 17/5/2015 بلوك 13 أرقام القطع من 876 إلى 892

الإثنين و االثلاثاء 19،18/5/2015 بلوك 5 أرقام القطع من 202 إلى 300

الأربعاء 20/5/2015 بلوك 8 أرقام القطع من 546 إلى 584

الخميس والأحد 24،21/5/2015 بلوك 9 أرقام 632 إلى 699

الإثنين 25/5/2015 بلوك 3 أرقام القطع 51 إلى 104

الثلاثاء 26/5/2015 بلوك 4 أرقام القطع 115 إلى 167

الأربعاء 27/5/2015 بلوك 12 أرقام القطع 824 إلى 860

الخميس 28/5/2015 بلوك 1 أرقام القطع من 1 إلى 21

الخميس 28/5/2015 بلوك 13 أرقام القطع من 883 إلى 899

الإثنين 1/6/2015 بلوك 12 أرقام القطع من 846 إلى 882

الثلاثاء 2/6/2015 بلوك 11 أرقام القطع من 791 إلى 845

الأربعاء والخميس 4،3/6/2015 بلوك 5 أرقام القطع من 202 إلى 300

الأحد والإثنين 8،7/6/2015 بلوك 6 أرقام القطع من 301 إلى 406

الثلاثاء والاربعاء 6،10/6/2015 بلوك 7 أرقام القطع من 407 إلى 512

الخميس والأحد 14،11/6/2015 بلوك 8 أرقام القطع من 513 إلى 618

الإثنين والثلاثاء 16،15/6/2015 بلوك 9 أرقام القطع من 619 إلى 713

الأربعاء والخميس 18،17/6/2015 بلوك 10 أرقام القطع من 714 إلى 790

أما توقيتات المرحلة الثانية، فهى كالتالى :

الأحد والإثنين 22،21/2015 بلوك 6 أرقام القطع من 310 إلى 413

الثلاثاء والأربعاء 24،23/6/2015 بلوك 6 أرقام القطع من 301 إلى 406

الخميس والأحد 28،25/6/2015 بلوك 8 أرقام القطع من 512 إلى 617

الإثنين 29/6/2015 بلوك 9 أرقام القطع من 618 إلى 711

الثلاثاء 30/6/2015 بلوك 10 أرقام القطع من 712 إلى 750

الأربعاء 1/7/2015 بلوك 10 أرقام القطع من 751 إلى 786

الخميس 2/7/2015 بلوك 11 أرقام القطع من 787 إلى 841

الأحد 5/7/2015 بلوك 12 أرقام القطع من 842 إلى 875

الإثنين والثلاثاء 7،6/4/2015 بلوك 5 أرقام القطع من 226 إلى 274

الأربعاء و الخميس 9،8/7/2015 بلوك 6 أرقام القطع من 275 إلى 380

الأحد والإثنين 12، 13/7/2015 بلوك 9 أرقام القطع من 593 إلى 689

الثلاثاء 14/7/2015 بلوك 2 أرقام القطع من 22 إلى 62

الاربعاء 14/7/2015 بلوك 3 أرقام القطع من 63 إلى 121

الأحد والإثنين 27،26/7/2015 بلوك 4 أرقام القطع من 122 إلى 201

أما بالنسبة لتوقيتات المرحلة الثالثة، فهى كالتالى :

الثلاثاء والأربعاء 29،28/7/2015 بلوك 9 أرقام القطع من 458 إلى 552

الخميس 30/7/2015 بلوك 12 أرقام القطع من 689 إلى 714

الأحد 2/8/2015 بلوك 1 و 2 أرقام القطع من 1 إلى 66

الإثنين 3/8/2015 بلوك 3 أرقام القطع من 67 إلى 127

الثلاثاء والاربعاء 5،4/ 8/2015 بلوك 4أرقام القطع من 128 إلى 208

الخميس والأحد 9،6/8/2015 بلوك 5 أرقام القطع من 209 إلى 309

الإثنين 10/8/2015 بلوك 2 أرقام القطع من 24 إلى 66

الثلاثاء 11/8/2015 بلوك 3 أرقام القطع 67 إلى 123

الأربعاء والخميس 13،12/8/2015 بلوك 4 أرقام 124 إلى 201

الأحد 17،16/8/2015 بلوك 7 أرقام القطع 407 إلى 511

الثلاثاء 18/8/2015 بلوك 4 أرقام القطع من 105 إلى 179

الأربعاء والخميس 20،19/8/2015 بلوك 8 أرقام القطع من 487 إلى 592

أما توقيتات تسليم المرحلة الرابعة، فهى كالتالى :

الأحد 23/8/2015 بلوك 4 أرقام القطع من 1 إلى 44

الإثنين والثلاثاء من 25،24/8/2015 بلوك 5 أرقام القطع من 45 إلى 139

الأربعاء والخميس 27،26/8/2015 بلوك 6 أرقام القطع من 140 إلى 245

الأحد والإثنين 31،30/8/2015 بلوك 7 أرقام القطع من 246 إلى 351

الثلاثاء والأربعاء 2،1//9/2015 بلوك 8 أرقام القطع من 352 إلى 457

الخميس والأحد 6،3/9/2015 بلوك 10 أرقام القطع من 553 إلى 627

الإثنين 7/9/2015 بلوك 11 أرقام القطع من 628 إلى 682

الثلاثاء 8/9/2015 بلوك 12 و13 أرقام القطع من 683 إلى 736

الأربعاء 9/9/2015 بلوك 1 و2 أرقام القطع من 1 إلى 50

الخميس والإثنين 14،10/9/2015 بلوك 7 أرقام القطع من 381 إلى 486

الثلاثاء والأربعاء 16،15/9/2015 بلوك 10 أرقام القطع من 690 إلى 766

الأحد 20/9/2015 بلوك 11 أرقام القطع من 767 إلى 823

الإثنين 21/9/2015 بلوك 13 أرقام القطع من 861 إلى 878

أما المتخلفين عن الاستلام، فيمكنهم الاستلام خلال أيام الأحد والاثنين والأربعاء ٤ و٥ و ٧ أكتوبر المقبل.

من ناحية أخرى، أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم طرح (4) محال تجارية للبيع بالمزاد العلنى، بمساحات تتراوح بين (٢٧ إلى ٨٨ مترا ) و (5) وحدات مهنية وإدارية بمساحة تتراوح بين (30 إلى 60 مترا) ، وذلك بمنطقة الإسكان القومى، بالحى السكنى الأول.

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