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"مياه" الشرقية: تحاليل المياه سليمة ولا علاقة لها بغرق حاملة الفوسفات

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"مياه" الشرقية: تحاليل المياه سليمة ولا علاقة لها بغرق حاملة الفوسفات "مياه" الشرقية: تحاليل المياه سليمة ولا علاقة لها بغرق حاملة الفوسفات
أعلن اللواء أيمن عبد القادر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أخذ عينات من محطة الإبراهيمية المرشحة وتحليلها بمعمل المحطة وجاءت النتائج سلبية، مشيرًا إلى أن المياه مطابقة للاستخدام الآدمى من كلور وعكارة وكل المواصفات الأخرى.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن نتائج تحاليل مياه الجراكن جاءت خالية من الكلور والأملاح وهذا غير مطابق للمواصفات الفنية للمياه.

ونفى عبد القادر، وجود أى علاقة بين غرق السفينة المحملة بالفوسفات فى نيل الصعيد المصرى وما يحدث بالإبراهيمية.

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