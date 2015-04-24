الحكومة تلزم المتقدمين للجامعات والوظائف العامة بالخضوع لكشف الإدمان

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن المجموعة الوزارية المنوطة بقضية مكافحة تعاطى المخدرات "المكونة من 11 وزارة"، شكلت لجنة لتنفيذ خطة استراتيجية قومية لمكافحة المخدرات وعلاج الإدمان وحماية الشباب منها بالتوعية والعلاج، وكذلك مراعاة الجوانب الأمنية المرتبطة بهذه الظاهرة.

وأضافت حسب بيان منذ قليل أنه تقرر إجراء الكشف الطبى للطلاب المتقدمين للجامعات ومتقدمى الوظائف العامة للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على قيام وزارة الأوقاف بتوحيد خطبة الجمعة كل ثلاثة أشهر للحديث عن الوقاية من المخدرات، على أن يتم البدء مع أول جمعة فى شهر شعبان المقبل.

- الحكومة تضع اليوم خطة لمكافحة تعاطى المخدرات.. ووزيرة التضامن: إطلاق حملة قومية شاملة مع بداية العام المالى الجديد تعتمد على الشباب فى مكافحة الإدمان.. واستمرار الكشف على السائقين بالمدارس

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