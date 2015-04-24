للحوامل.. تجنبى الإفراط فى الملح لتفادى تسمم الحمل

تسمم الحمل أحد الأمراض التى تصيب النساء أثناء فترة الحمل لأسباب وعوامل عديدة أهمها ارتفاع ضغط الدم والنساء مريضات السكر والبدينات.

تسمم الحمل لدى النساء

>قال الدكتور عمرو حسن استشارى أمراض النساء والتوليد، إن تسمم الحمل ينتج عن ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل مع وجود زلال أو ارتفاع نسبة البروتينات بالبول وتورم بالجسم.

ويستكمل د. عمرو قائلا " أكثر النساء عرضة للإصابة بتسمم الحمل:

>- المرأة الحامل لأول مرة .

>-المرأة التى أصيبت من قبل بتسمم الحمل.

>- النساء الصغيرات السن .

>- مريضات السكر أو البدانة أو ارتفاع ضغط الدم.

أهم أعراض الإصابة بتسمم الحمل

>وأشار د. عمرو إلى أنه، يجب عدم الاعتماد على ظهور الأعراض لتشخيص تسمم الحمل نظرا لأنها تأتى فى مرحلة متأخرة وأهمها:

>1)صداع شديد.

>2)زغللة بالعين.

>3)آلام بفم المعدة .

>4)وجود نزيف مهبلى.

>5)قلة حركة الجنين.

>6)تورم عام بالجسم.

وأوضح د. عمرو أن التسمم يتم تشخيصه مبكرا من خلال ملاحظات الطبيب لارتفاع ضغط الدم وهنا تأتى أهمية المتابعة الدورية بقياس ضغط الدم بصفة دورية وكذلك من خلال تحليل البول الكامل.

أهم الإرشادات للوقاية من الإصابة بتسمم الحمل

>وأضاف د. عمرو قائلا " هناك بعض النصائح والإرشادات الضرورية لتفادى الإصابة بتسمم الحمل وأهمها":

>1)يجب على الحوامل الابتعاد تماما عن تناول المخلل وزيادة اأشملاح بالطعام لذلك ننصح الحوامل بضرورة تقليل الملح بالطعام.

>2)إعطاء الحالات الأكثر عرضه للإصابة إسبرين أطفال.