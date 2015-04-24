صحيفة لبنانية:وزير المالية يحذر من إمكانية وقف صرف رواتب القطاع العام

ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن وزير المالية اللبنانى على حسن خليل حذر خلال جلسة مجلس الوزراء اللبنانى أمس من إمكانية وقف رواتب القطاع العام فى حال عدم وجود موازنة للبلاد.

وقالت الصحيفة إن خليل كانت له مداخلة خلال الجلسة حذر فيها من اتخاذ تدابير صعبة الاسبوع المقبل تتمثل فى وقف صرف معاشات القطاع العام (أجور) فى حال عدم وجود موازنة أو فى حال عدم وجود تشريع من مجلس النواب يغطى الإنفاق.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى قوله إنه لن يحدد موعدا لجلسة مجلس النواب التى كان يعتزم الدعوة لها لأن الجلسة لن تكون ميثاقية بعد انضمام تكتل التغيير والإصلاح إلى كتلتى الكتائب والقوات اللبنانية فى مقاطعتهم لأعمال جلسة التشريع.

وقال برى لمصادر سياسية " أنا قمت بالواجبات المطلوبة منى وحضّرنا جدول الأعمال فى اجتماع هيئة مكتب المجلس وانتظر من الجميع أن يراجعوا أنفسهم ومواقفهم التى يتخذونها فى هذا الشأن"، وأضاف " أنا لم أكن أناور عندما طرحت موضوع طلب حل مجلس النواب "، محذرا من أنه سيقف فى المجلس بعد انتخاب الرئيس ويطلب حل البرلمان الذى لم ينفذ الواجبات المطلوبة منه.

>يشار إلى أن لبنان لم يقر موازنة منذ عدة سنوات

على صعيد آخر.. كشفت مصادر وزارية لبنانية لصحيفة "النهار" أن ما تلقاه الجيش من فرنسا من أسلحة ضمن الدفعة الأولى من هبة الثلاثة مليارات دولار المقدمة من السعودية بلغ ما يقارب ثلث هذه الهبة أى ما قيمته مئات الملايين من الدولارات.

وقالت إن ما عرض من هذه الهبة فى الاحتفال الذى أقيم الاثنين الماضى فى القاعدة الجوية فى مطار بيروت تضمن عينة من هذا السلاح عبر صواريخ "ميلان" فيما تسلم الجيش اللبنانى فعلا أضعاف أضعاف هذه الصواريخ إضافة إلى أسلحة متطورة لم تكشف لأسباب عسكرية فضلا عن آليات وعربات مدرّعة وأنواع أخرى من العتاد.

وأوضحت أن هذه الدفعة تعطى الجيش إمكانات لخوض معارك عدة كما أن هذه الأسلحة أصبحت جاهزة للاستخدام على الحدود الشرقية عند الضرورة.

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