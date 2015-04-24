الأرمن فى فلسطين يحيون ذكرى 100 عام على المذبحة

نظمت الطائفة الأرمنية فى فلسطين، مساء أمس، مسيرة شموع انطلقت من دير الأرمن فى مدينة القدس مرورا فى منطقة باب الخليل، رافعين الأعلام الأرمنية وحاملين الشموع، بذكرى مرور 100 عام على المذبحة الأرمنية.

وتوجه المشاركون فى المسيرة إلى كنيسة الأرمن فى القدس، حيث أقيمت صلاة على أرواح "شهداء الأرمن" الذين ذبحوا عام 1915.

وتمت الفعالية فى القدس بالتزامن مع فعاليات فى دولة أرمنيا، حيث قُرعت اجراس كنائس أرمنيا وكنائس الأرمن فى العالم 100 مرة بمرور 100 عام على المذبحة.

وحمل الأرمن الفلسطينيون فى القدس شعارات منها "أتذكر وأطالب" بعدة لغات منها العربية والإنجليزية والأرمنية.

يشار إلى أن سلسلة فعاليات ستقام فى فلسطين، لإحياء الذكرى الـ100 للمذبحة الأرمنية، حيث تم افتتاح قاعة السيمينير التابعة لبطريركية الأرمن الأرثوذكس فى القدس لتحتضن الفعاليات، وتم افتتاح لوحة فنية تبرز أحداثا مرتبطة بالمذبحة الأرمنية.

وقد حضر افتتاح الفعاليات فى القدس عدد من مطارنة الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية وآبائها وأبناء الرعية الأرمنية وعدد من أبناء القدس من مختلف الطوائف، كما حضر المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس وعدد من الآباء الكهنة من كافة الكنائس فى المدينة المقدسة.

وسيقام اليوم الجمعة، قداس فى كنيسة مار يعقوب فى دير الأرمن، كما سيقام ظهرا اعتصام سلمى أمام القنصلية التركية فى القدس، وعند الساعة الرابعة عصرا تقام صلاة مسكونية فى كنيسة القيامة بمشاركة بطاركة القدس وكافة رؤساء الكنائس المسيحية، وعند الساعة السابعة والنصف مساء تقام أمسية خاصة بهذه المناسبة فى قاعة السيمينير مقابل دير الأرمن.

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