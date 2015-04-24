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صائب عريقات: مخيم اليرموك مسئولية المجتمع الدولى والأمم المتحدة

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صائب عريقات: مخيم اليرموك مسئولية المجتمع الدولى والأمم المتحدة صائب عريقات: مخيم اليرموك مسئولية المجتمع الدولى والأمم المتحدة
أكد الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن مسؤولية حماية وتوفير الحاجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين فى مخيم اليرموك فى سوريا وباقى مخيمات اللجوء الفلسطينى تقع على عاتق المجتمع الدولى والأمم المتحدة، حيث أن قرار إنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين"الأونروا" أكد على هذه المسؤولية إلى حين حل مشكلة اللاجئين من كافة جوانبها.

جاء ذلك أثناء لقاء عريقات مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بيير كرنبول والقنصل الأمريكى العام مايكلراني، وقناصل وممثلى عدد من الدول الأوروبية، وممثل روسيا فى فلسطين الكسندر ريديكوف كل على حدة.

وقال عريقات إن أساس المأساة الفلسطينية بدأت مع النكبة عام 1948 وتستمر إلى يومنا، حيث تحتل إسرائيل منذ عام 1967 الأراضى التى حددها المجتمع الدولى لإقامة دولة فلسطين (الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية)، مشدداً على أن مخيمات اللجوء الفلسطينى واللاجىء الفلسطينى أيا كان مكان تواجده تم قسراً وإجباراً وليس خياراً.

وعلى صعيد آخر، أدان عريقات القرار الإسرائيلى الجديد حول ما يسمى "أملاك الغائبين" فى القدس الشرقية المحتلة، معتبراً ذلك بمثابة قرصنة جديدة للاستيلاء على أراضى وممتلكات الشعب الفلسطيني، وجريمة حرب أخرى تضاف إلى سلسلة الجرائم التى ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى والتى لا ولن تسقط بالتقادم.
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