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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلاف على أولوية استقلال سيارة أجرة بسوهاج‎

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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلاف على أولوية استقلال سيارة أجرة بسوهاج‎ إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلاف على أولوية استقلال سيارة أجرة بسوهاج‎

ارشيفية

اصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلاف علي أولوية استقلال سيارة أجرة بناحية المراغة بسوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقي إخطاراً من مركز شرطة المراغة بوقوع مشاجرة ببندر المراغة – دائرة المركز، بالانتقال و بالفحص تبين أنها بين كل من :- طرف أول ( أيمن محمد فهمي 22 سنة مصاباً بجرح قطعي بالجانب وآخر بالرقبة ،و ثناء فتحي أحمد 42 سنة ربة منزل) ويقيمان بناحية باهوق – بندر المراغة، وطرف ثان ( هيثم أحمد محمد 23 سنة أخصائي بالشباب والرياضة بسوهاج ،و عماد بشير عبده 25 سنة طالب مصاباً بخدوش بالساعدين ،و محمود رمضان لطفي 22 سنة طالب مصاباً بكدمة بالأنف ،و معز رمضان لطفي 25 سنة حاصل علي معهد نظم معلومات إدارية مصاباً بجرح بفروة الرأس وآخر سطحي بالشفه العليا والفم) ويقيمون بناحية نجع الماسخ – دائرة المركز ، وتبين ان سبب المشاجرة أولوية استقلال سيارة أجرة .

بسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعـة وظروفها وملابساتها ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6119 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

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