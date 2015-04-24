أسطورة المكسيك: تشيتشاريتو اغتنم فرصة العمر

أكد هوجو سانشيز أسطورة المكسيك ولاعب ريال مدريد السابق أن خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" اغتنم فرصة العمر بتسجيله هدف انتصار الفريق الملكي على أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وهنأ سانشيز مواطنه المكسيكي على هذا الهدف مؤكدا صعوبة التسجيل في مرمى فريقا صعبا مثل أتليتكو.

وكان تشيتشاريتو قد سجل هدف المباراة الوحيد والذي عبر بريال مدريد حامل لقب المسابقة للدور نصف النهائي بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

في تصريحاته لصحيفة (ماركا) الإسبانية قال سانشيز:"كانت هذه هي فرصة العمر بالنسبة لتشيتشا، هنيئا لك، أنت تعني الكثير للمكسيك".

وأضاف "كانت المواجهة أمام أتلتيكو صعبة للغاية، لكن تشيتشاريتو انتظر الفرصة لإظهار موهبته".

وأردف "أنا سعيد جدا من أجله ومن أجل الفريق، أتمنى أن يساهم هذا الهدف في وصول ريال مدريد للمباراة النهائية".

ولعب سانشيز سبعة مواسم في ريال مدريد في الثمانينيات من القرن الماضي حقق خلالها لقب الدوري الإسباني خمس مرات وهو يعتبر أفضل لاعب في تاريخ المنتخب المكسيكي.