بينيتيث: أفضل مواجهة فيورنتينا في النهائي

أكد رافاييل بينيتيث مدرب نابولي أنه يفضل مقابلة فيورنتينا في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي وليس في الدور نصف النهائي.

ويرى بينيتيث أن المواجهة القادمة صعبة بغض النظر عن المنافس، وأنه يفضل تجنب فيورنتينا في نصف النهائي إذا قدر له الاختيار.

في تصريحات المدرب الإسباني لشبكة (ميدياست) الإيطالية عقب المباراة قال:"الفرق المتبقية في المسابقة مواجهتها صعبة للغاية.. لذا ستكون المباراة القادمة صعبة".

وأضاف "سنرى مع من ستوقعنا القرعة.. لقد أظهرنا مدى قوتنا في المباراتين السباقتين".

وأتم "إذا قدر لي الاختيار، فإنني أفضل مواجهة فيورنتينا في النهائي".

وتقام قرعة الدور نصف النهائي اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي بسويسرا والذي تأهل إليه أربعة فرق هي نابولي، فيورنتينا، سيفيليا الإسباني ودنيبرو الأوكراني.