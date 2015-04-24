مصرع طالبة بعد سقوط سور عليها فى البحيرة

لقيت الطالبة "ج ا م" مصرعها متأثرة بجراحها، صباح اليوم الجمعة، بعد انهيار سور بشارع طور سيناء بدمنهور عليها.

تلقى قسم شرطة دمنهور إخطارا بانهيار سور بشارع طور سيناء دائرة القسم، انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين انهيار سور بطول 12 مترا وارتفاع 3 أمتار يحيط بقطعة أرض فضاء على "ج.ا.م" على طالبة مقيمة شارع طور سيناء دائرة القسم تصادف سيرها بجوار السور، مما أدى إلى وفاتها.

كما نتج عن الواقعة حدوث تلفيات بالسيارتين رقمى 4523 س م ن "ملاكى"، 615 أ و ل "ملاكى" كانتا بجوار السور، تم نقل المصابة للمستشفى ولفظت أنفاسها الأخيرة بداخلها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام، وورد التقرير الطبى يفيد أن سبب الوفاة كسور بعظام الجمجمة والفكين ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر 3020/2015 إدارى القسم.