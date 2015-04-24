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أمن الشرقية يفرق مسيرة لـ"الإخوان" فى منيا القمح

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أمن الشرقية يفرق مسيرة لـ"الإخوان" فى منيا القمح أمن الشرقية يفرق مسيرة لـ"الإخوان" فى منيا القمح
فرقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الجمعة، مسيرة لعدد من جماعة الإخوان، بالقرب من مقابر النصارى.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد قيام العشرات من جماعة الإخوان بتنظيم مسيرة للتنديد بالحكم الصادر ضد الرئيس المعزول "محمد مرسى"، وتوجهت قوة من مركز منيا القمح وقامت بتفريق المسيرة.

فيما أكد أحد الأهالى أثناء فرار عدد من الإخوان كان بحوزتهم زجاجات مولوتوف سقطت منهم بأرض زراعية بكفر شلشلمون، ما تسبب فى حرق جزء من محصول القمح، فيما نفت الأجهزة الأمنية بمركز منيا القمح حرق أى محاصيل زراعية.

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