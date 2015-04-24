أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 1216 مخالفة مرورية و12 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة بالبحيرة

Google+ Print
ضبط 1216 مخالفة مرورية و12 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة بالبحيرة ضبط 1216 مخالفة مرورية و12 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة بالبحيرة
قاد اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية عن ضبط 12 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المخدرات، كما تم ضبط 75 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات .

كما تمكنت الحملة من ضبط 1216 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجــــاه وانتهـاء رخصـة قيـادة .

كما تمكنت الحملة من ضبط صاحب مصنع طوب كائن الزناقلة شبراخيت لقيامة بتجميع كمية ( 10000 ) لتر سولار مدعم لاستخدامها بالمصنع، وتحرر المحضر رقم 3492/2015 جنح مركز شبراخيت .

وتم ضبط صاحب مطعم ومقيم بندر دمنهور لحيازته كمية ( 256 ) كيلو زيت طعام بدون بيانات، وتحرر المحضر رقم 4867/2015جنح قسم دمنهور .

شارك فى الحملة اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير أمن البحيرة والعميد هشام والى، مدير المرور، والمقدم محمد قمرة رئيس مباحث تنفيذ الأحكام والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365