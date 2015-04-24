ضبط 1216 مخالفة مرورية و12 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة بالبحيرة

قاد اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية عن ضبط 12 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المخدرات، كما تم ضبط 75 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات .

كما تمكنت الحملة من ضبط 1216 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجــــاه وانتهـاء رخصـة قيـادة .

كما تمكنت الحملة من ضبط صاحب مصنع طوب كائن الزناقلة شبراخيت لقيامة بتجميع كمية ( 10000 ) لتر سولار مدعم لاستخدامها بالمصنع، وتحرر المحضر رقم 3492/2015 جنح مركز شبراخيت .

وتم ضبط صاحب مطعم ومقيم بندر دمنهور لحيازته كمية ( 256 ) كيلو زيت طعام بدون بيانات، وتحرر المحضر رقم 4867/2015جنح قسم دمنهور .

شارك فى الحملة اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير أمن البحيرة والعميد هشام والى، مدير المرور، والمقدم محمد قمرة رئيس مباحث تنفيذ الأحكام والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث .