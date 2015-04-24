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ضبط 3 بنادق آلية وخرطوش و3 فِرَد محلية الصنع و11 طلقة فى حملة بسوهاج

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، فجر اليوم، حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر بقصد الاتجار أو الدفاع، وذلك بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وقيادة العميد أسعد الذكيرى مدير إدارة المباحث الجنائية .

أسفرت الحملة عن تمكن الرائد محمود الشريف رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، والرائد أحمد طلعت معاون المباحث بإشراف العميد جلال أبوسحلى وكيل الإدارة من ضبط خالد محمد عثمان إدريس 41 عاما عامل ومقيم القرامطة غرب دائرة مركز سوهاج وبحوزته بندقية آلية وخزينة فارغة من الطلقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2462 إدارى مركز سوهاج.

كما تم ضبط حمادة دياب إسماعيل محمد 39سنة عامل ومقيم القرامطة غرب دائرة مركز سوهاج، وبحوزته بندقية آلية وخزينة فارغة من الطلقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2463 إدارى مركز سوهاج .

كما تم ضبط محمد عبد العظيم كمال الدين 24 عاما عامل ومقيم جزيرة شندويل دائرة مركز سوهاج وبحوزته بندقية خرطوش سوداء اللون بروح واحدة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2461 أدارى مركز سوهاج، وضبط وليد محمود حافظ 29 عاما عامل ومقيم قلفاو- دائرة مركز سوهاج وبحوزته فرد روسى محلى الصنع و عدد " 2 " طلقه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2445 أدارى مركز سوهاج .

وأنهت الحملة أعمالها بضبط أشرف محمود محمد احمد وشهرته أشرف بسيطة 36 عاما عامل ومقيم قلفاو دائرة مركز سوهاج مسجل شقى خطر فئة ب، وبحوزته فرد روسى محلى الصنع وكذا عدد " 6 " طلقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2443 إدارى مركز سوهاج، وضبط مدحت رمضان محمد عبد النعيم 30 عاما عامل زراعى ومقيم قلفاو دائرة مركز سوهاج وبحوزته فرد روسى محلى الصنع وكذا عدد " 3 " طلقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2444 إدارى مركز سوهاج .

صورة للبنادق الآلية والخرطوش التى تم ضبطها -اليوم السابع -4 -2015
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صورة للبنادق الآلية والخرطوش التى تم ضبطها

صورة للبنادق بعد تحريزها والتحفظ عليها -اليوم السابع -4 -2015
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صورة للبنادق بعد تحريزها والتحفظ عليها

صورة للبنادق الآلية والخرطوش قبل عرضها على النيابة -اليوم السابع -4 -2015
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صورة للبنادق الآلية والخرطوش قبل عرضها على النيابة


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