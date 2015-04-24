30 سيارة إسعاف تنقل مصابى تسمم الإبراهيمية بالشرقية للمستشفيات القريبة

قال مصدر بإسعاف الشرقية، صباح اليوم الجمعة، إنه تم الدفع بعدد 30 سيارة إسعاف لنقل مصابى حادث تسمم الإبراهيمية من مستشفى الإبراهيمية، للمستشفيات القريبة، حيث تم نقل 20 حالة لمستشفى ديرب نجم و15 حالة لمستشفى ههيا.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير الشرقية، تلقى إخطارا من العميد رجب محمود مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، يفيد استقبال مستشفى الإبراهيمية، لـ100 حالة تسمم متنوعة ما بين رجال وسيدات وأطفال، مصابين بنزلات معوية متشابهة، وقىء وإسهال، وأرجع الأهالى أن السبب راجع إلى مياه الشرب وتبين أنهم من أماكن متفرقة بمركز الإبراهيمية.

ارتفاع عدد حالات التسمم بمدينة الإبراهيمية فى الشرقية إلى 100 مصاب

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