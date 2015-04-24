محلب يغادر إلى جاكرتا بعد مشاركته قادة العام فى مسيرة باندونج التاريخية

غادر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، باندوج بعد ظهر اليوم الجمعة، عائدا إلى جاكرتا بعد انتهاء مراسم مسيرة باندونج التاريخية، التى أقيمت اليوم على هامش الاحتفال بالذكرى الستين لأول مؤتمر آسيوى أفريقى عقد عام 1955، ومشاركته فى طابور من العسكريين الذين حملوا أعلام الدول المشاركة فى المؤتمر لهذا العام.

وأدى محلب صلاة الجمعة فى باندونج، وبعدها شارك فى مأدبة غداء أقامها الرئيس الإندونيسى جوكو ويديدو تكريما لرؤساء الدول والحكومات التى شاركت فى المسيرة.

وخلال مراسم الاحتفال، بعد الانتهاء من المسيرة، شاهد قادة ومندوبو الدول الآسيوية الأفريقية عرضا لفيلم عن رحلة المؤتمر الآسيوى الأفريقى منذ عام 1955 إلى عام 2015 فى مبنى ميرديكا، سلط الضوء على تاريخ وتطور الشراكات بين الدول الآسيوية والأفريقية، ثم شارك الزعماء فى جلسة لالتقاط الصور التذكارية ووقفوا دقيقة صمت وقام عمدة باندونج رضوان كامل بقراءة مبادى رسالة باندونج العشرة.

وقد وقع الاختيار على الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، والرئيس الصينى شى جين بينغ، وملك سوازيلاند مسواتى الثالث للتوقيع رمزيا على رسالة باندونج فى مبنى ميرديكا خلال احتفالات اليوم الجمعة.

يذكر أن رسالة باندونج هى واحدة من ثلاث وثائق صدرت عن الاجتماعات التى عقدت فى إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية الستين للمؤتمر الآسيوى - الإفريقى، أما الرسالتين الأخريين فهما وثيقة مبادرة الشراكة الاستراتيجية الآسيوية الأفريقية الجديدة التى تحتوى على يحتوى على إطار تنفيذ ومتابعة رسالة باندونج، وإعلان فلسطين.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية أرماناثا ناصر قد أوضح أنه تم اختيار الصين وسوازيلاند للتوقيع على رسالة باندونج جنبا إلى جنب مع اندونيسيا، حيث أن الصين تمثل آسيا فى التوقيع على الوثيقة لأنها دولة كبيرة ومتقدمة، فى حين تم اختيار سوازيلاند لتمثيل أفريقيا لأنها من بين الدول المستقرة فى القارة.

محلب يشارك قادة العالم اليوم الاحتفال بـ60 عاما على مؤتمر "الأفروآسيوى"

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