مليون و300 ألف إجمالى حالات التعدى على الأراضى الزراعية منذ ثورة يناير

قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن إجمالى التعديات منذ ثورة يناير وحتى الآن بلغ 1,3 مليون حالة تعد على مساحة 56 ألف فدان، وأنه تمت إزالة حوالى 187 ألف حالة تعد على مساحة ألف 11 فدانا، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين الوزارة ووزارة الزراعة لمنع التعديات على الأراضى الزراعية.

وكلف اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، حسب بيان منذ قليل، بإزالة كافة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لمنع توصيل أية مرافق لكافة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الوحدات المحلية والجهات المعنية بالمحافظات وعلى نفقة المخالفين للحد من ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ عليها من البوار باعتبارها عصب الاقتصاد القومى.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مساحة الأراضى الزراعية تتناقص باستمرار نتيجة للزحف العمرانى عليها والذى يعد من أخطر المشكلات التى تواجه مصر، بما يؤدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعى لافتاً إلى اهتمام الحكومة بالحفاظ على الأراضى الزراعية القديمة وتنفيذ المشروع الضخم الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة 4 ملايين فدان حيث سيتم زراعة مليون فدان منها خلال عام واحد.