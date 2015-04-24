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ارتفاع أعداد المصابين بالتسمم فى الإبراهيمية بالشرقية إلى 310 حالات

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ارتفاع أعداد المصابين بالتسمم فى الإبراهيمية بالشرقية إلى 310 حالات ارتفاع أعداد المصابين بالتسمم فى الإبراهيمية بالشرقية إلى 310 حالات
صرح الدكتور شريف مكين وكيل مديرية الصحة بالشرقية، بارتفاع عدد الحالات المصابة بمدينة الإبراهيمية إلى 310 حالات، استقبل مستشفى لإبراهيمية منها 141 حالة واستقبل مستشفى ههيا 130 حالة واستقبل مستشفى ديرب نجم 39 حالة.

وأضاف مكين أن جميع الحالات متوسطة وبسيطة وبعضها فى حالة الخروج، فيما تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بمستشفيات الشرقية تحسبا لاستقبال حالات الإبراهيمية.

وأفاد المواطنون أن وكيل مديرية الصحة كان أول من وصل من مسئولى المحافظة للمستشفى بعد الدكتور فكرى طنطاوى، لمتابعة الإصابات بنفسه.

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