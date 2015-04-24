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"القابضة للمياه": مياه محطة الإبراهيمية غير ملوثة والتحاليل أثبتت جودتها

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"القابضة للمياه": مياه محطة الإبراهيمية غير ملوثة والتحاليل أثبتت جودتها "القابضة للمياه": مياه محطة الإبراهيمية غير ملوثة والتحاليل أثبتت جودتها
أكد العميد محيى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، أن المياه الصادرة من محطة مياه الإبراهيمية بالشرقية جيدة تماما، وذلك بعدما تم سحب عدد من العينات من المحطة وأثبتت جودتها.

وأضاف العميد محيى الصيرفى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه الإبراهيمية تبلغ 68 ألف متر مكعب مياه يوميا تغذى مركز الإبراهيمية و20 عزبة تابعة له، وفى حال تسمم المياه كانت ستؤدى لتسمم المركز وتوابعه بالكامل.

وأشار إلى أن هناك فئة بعينها تعمل على إثارة الذعر والقلق بين المواطنين، حيث يلجأون للمساجد ومكبرات الصوت بها لإثارة القلق والذعر بين المواطنين.

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